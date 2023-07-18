EA Sports FC 24 Hakkında Detaylı İnceleme Videosu Paylaşıldı!

EA, Sports, YouTube kanalında yeni futbol oyunu hakkında inceleme videosu paylaştı. Oyunun oynanışından teknik özelliklerine kadar birçok detayın anlatıldığı video oyunseverleri heyecanlandırdı.

EA Sports'tan Futbol Tutkunlarına Müjde

Futbol tutkunlarının yeni gözdesi EA Sports FC 24, FIFA’yı aratmayacak gibi duruyor. FIFA serisinde oyun mekaniğini elit seviyeye çıkartan EA Sports yeni oyunuyla bambaşka bir oyun zevki yaşatacak.

Şirket, yayınladığı inceleme videosunda gerçek futbol maçlarında yaşanan bazı enstantaneleri oyundaki halleriyle tek karede göstererek gerçeklik vurgusuna dikkat çekti.

Oyun şirketi yeni oyununda Hypermotion özelliğini çalım yeteneğinden müdahalelerin keskinliğine kadar birçok noktada sunuyor.

Videoda oyun hakkında anlatılan bir diğer özellik ise Play Styles, özellikle üst seviye futbolcuların oynanış tarzlarını direkt olarak oyuna yansıtan bu özellik önceki futbol oyunu serilerine göre daha da geliştirilmiş bir şekilde oyunseverlerin kullanımına sunuluyor.

Peki siz EA Sports’un yeni futbol harikası oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.