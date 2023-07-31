Geri Sayım Bitti: EA SPORTS FC 24 Kariyer Modunun Fragmanı Bugün Yayınlandı!

Electronic Arts tarafından geliştirilen FC 24 video oyununun kariyer modunun yeniliklerle dolu olacak fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Geri sayımı başlatılan fragman, bugün saat 18.00'da yayınlandı.

Modun yeni versiyonu sayesinde menajerler artık EA FC 24’te daha etkili bir rol oynayacak. Fragmanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"EA SPORTS FC 24 ile, bir menajer olarak kulübünüzün felsefesini belirlemekten bir oyuncu olarak sahada tam olarak nasıl oynayacağınızı seçmeye kadar, Kariyer Deneyimleri'miz aracılığıyla kendi futbol hikayelerinizi yaratma konusunda size daha fazla kontrol sağlıyoruz."

Fragmanda Neler Var?

Yaklaşık 7 dakikalık fragmana baktığımızda; kulüplerin sorumluluğunu üstlenmek ve kimliklerini güçlendirmek, saha içinde ve dışında davranış kontrolünü sağlamak gibi yeni özelliklerin olduğunu görüyoruz. Kariyer modundaki bu yeni özelliklerin oyuna kendi damgasını vurmak isteyenler için bir fırsat olduğu kesin.

Oyun açıklamasında bahsedilen 'Taktik Vizyon' sayesinde takımınızın nasıl oynamasını istediğinize bağlı olarak, 7 farklı taktiksel seçim yapabileceksiniz. Taktikler ve Oyuncu Talimatı ön ayarlarından bu özelliği başlatabileceksiniz.

Kariyer modunda yeniden tasarlanan kişilik sistemi ve yeni PlayStyles özelliği devreye girmiş oldu. Menajerlik kariyeri için taktiklerin üzerine daha fazla düşülmesi, teknik asistanlar ile yeni eğitim kaynaklarının sunulması, bu modu çok daha ilgi çekici hale getirmiş oldu.

Taktikler, antrenörler, oyuncu gelişimi ve koç yönetimi gibi ayrıntılı bilgilere ulaşmak ve ön sipariş vermek için EA SPORTS'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kariyer modunun yeni özelliklerini sevdiniz mi? Fragman hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.