EA SPORTS FC 24 Oynanış Fragmanı Paylaşıldı: Oyun Ön Siparişe Açıldı İşte Fiyatı!

Futbolseverlerin vazgeçilmez oyunu FIFA’nın yapımcısı EA Games, geçtiğimiz günlerde FIFA ile olan sözleşmenin bittiğini ve futbol oyununun farklı bir isimle piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Yeni oyunun adını EA SPORTS FC 24 olarak açıklayan şirket, bugün düzenlenen lansmanda oyun hakkında birçok detay paylaştı.

EA SPORTS FC 24'ün Çıkış Tarihi ve Fiyatı?

EA SPORTS ‘den yapılan açıklamaya göre yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 24 29 Eylül’de kullanıma sunulacak. Tanıtım fragmanında efsanelere yer veren oyunun fiyatı standart sürüm için 1400 TL Ultımate sürüm için ise 2000 TL olarak açıklandı.

İşte efsane futbol oyunu FIFA’nın yerine gelecek yeni oyunun oynanış fragmanı;