EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition'ın Kapak Görseli ve Fragmanı Yayınlandı!

Fifa’nın yerine gelecek yeni EA Sports FC 24 hakkında geçtiğimiz ay bazı bilgiler verilmişti bugün ise oyunun Ultimate Sürümüne ait kapak görseli ve video yayınlandı. EA Sports, yayınladığı kapak görselinde geçmişten günümüze bütün yıldız futbolculara yer verdi.

EA Sports FC 24 Hakkında Yeni Bir Detay Paylaşıldı

EA Sports, yayınladığı kısa videoda futbol dünyasının geçmişi ve geleceğini buluşturarak yeni oyunu hakkında gövde gösterisinde bulundu. Ünlü seslendirmen Daniel Kaluuya tarafından seslendirilen videoda, FC’nin geleceğinde herkesin rol alacağını ve futbolseverlerin bu topluluğun önemli parçası olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca oyun şirketi, futbolseverleri 13 Temmuz’da yayınlayacağı etkinliğe davet ediyor. Önemli isimlerin katılacağı organizasyonda FC 24 hakkında bilgiler verecek olan EA Sports, standart sürümün kapak yıldızını izleyenlerle paylaşacak.

EA SPORTS FC 24’un Ultimate Sürümü görselinde yer alan futbolcuların isimleri sırasıyla şu şekilde;

Arka sıra (soldan sağa):

Marta (BRE), Marcus Rashford (İNG), Rudi Völler (ALM), Pelé (BRE), Zinedine Zidane (FRA), Bukayo Saka (İNG), Andrea Pirlo (İTA)

Üçüncü sıra (soldan sağa):

Mia Hamm (AME), Johan Cruyff (HOL), Alex Scott (İNG), Ronaldinho (BRE), Alexandra Popp (ALM) Riquelme (ARJ), Didier Drogba (FİL), Leicy Santos (KOL)

İkinci sıra (soldan sağa):

Jude Bellingham (İNG), David Beckham (İNG), Vinícius Jr. (BRE), Erling Haaland (NOR), Sam Kerr (AVS), Leah Williamson (İNG), Marquinhos (BRE), Youssoufa Moukoko (ALM)

Ön sıra (soldan sağa):

Alexander Isak (İSV), Selma Bacha (FRA), Alexia Putellas (İSP), Virgil Van Dijk (HOL), Son Heung-Min (KOR), Trinity Rodman (AME), Federico Chiesa (İTA), Enzo Fernández (ARJ)