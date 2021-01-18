EA Sports FIFA 16 Demo Çıktı, İndirin!

EA Canada tarafından geliştirilen popüler futbol oyunu FIFA'nın demosu beklenildiği üzere Eylül'ün ilk haftası yayınlandı. FIFA 16 olarak piyasaya sürülecek olan oyun birçok yeni özelliği ilk kez oyuncularla buluşturacak.

Son dönemde futbol oyunları büyük bir rekabet içerisine girdi ve bu rekabet en çok oyun severlere yaradı. Spor oyunları kategorisinin en başarılı iki ismi PES ve FIFA yıllardır büyük ilgiyle oynanıyor. Her sene yeni sürümleri yapılan oyunlar farklı özelliklere ve farklı kitlelere hitap ediyor.

FIFA futbol oyunu serisinin 23. oyununa ait olan "demo" sürümü yayınlandı. İlk olarak Yeni Zelanda'da oyuncular ile buluşan FIFA 16 demo sürümü PSN üzerinden dağıtılıyor. İlerleyen saatlerde ise diğer ülkeler için demo sürümünün aktif hale getirileceği söyleniyor. Demo sürümünün aktif edileceği ülkeler arasında Türkiye de var.

FIFA 16 ile birlikte daha canlı taraftarlar, futbolcuların yapay zekalarının duygusal olarak geliştirilmesi ve kadın futbol takımlarının eklenmesi oyuna gelen yeniliklerden sadece bazıları. Deneme sürümünde ise yine kadın takımlarından bazılarını oynayabiliyor ve Barcelona, Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarla mücadele edebiliyorsunuz.

Deneme sürümü özellik kısıtlamalı fakat tam sürümünü satın aldığınızda tüm özellikler aktif hale gelecek. Popüler futbol oyununun yeni sürümü ise 22 Eylül 2015 tarihinde raflarda olacak. FIFA 16, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC oyun platformlarında çalışıyor.

FIFA 16 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Q6600 2.4 GHz / AMD Phenom 7950

Intel Q6600 2.4 GHz / AMD Phenom 7950 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 650 / ATI Radeon HD 5770

Nvidia GeForce GTX 650 / ATI Radeon HD 5770 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 15 GB

15 GB İşletim Sistemi: Windows 7

FIFA 16 Önerilen Sistem Gereksinimleri