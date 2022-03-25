EA Sports, FIFA Serisinin Adını Değiştirmekte Kararlı Gözüküyor

Yeni bir rapora göre EA Sports, sevilen futbol oyunu serisinden 'FIFA' adını çıkarma planlarını sürdürüyor.

EA Sports'un FIFA oyun serisini yeniden adlandırma olasılığını "araştırdığı" zaten biliniyordu ancak VentureBeat'ten Jeff Grubb'un bir raporuna göre EA Sports, FIFA adını kaldırma planlarında vites artırdı. Grubb'un kaynaklarına göre EA artık FIFA adını lisanslamak için "prim ödemek" istemediği için bu büyük hamleyi yapacak ve Grubb, FIFA'nın 'FIFA' adını elinde tutmak için EA'dan 1 milyar dolar istediğini iddia ediyor.

FIFA Serisinin Yeni Adı Ne Olacak?

Grubb'a göre geliştirici 'EA Sports FC' adında karar kılıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında geliştirici ekibin 'EA Sports FC' adı için ticari marka başvurularında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu, FIFA 23'ün EA Sports FC veya bunun farklı bir varyasyonu olarak adlandırılabileceği anlamına geliyor. Genel bir yeni isim veya yıl bazlı sayı üzerinden ilerleyip ilerlemeyecekleri belirsizliğini koruyor.

Dahası, FIFA bu ayın başlarında ticari markasını güncelledi ve ürünlerinde video oyunlarına da yer verdi. Bu, FIFA'nın kendi oyun serisini yayınlama (veya FIFA serisine kendi başına devam etme) planlarına sahip olabileceğini düşündürse de bu tip dosyalamalar a'dan z'ye birçok şeyi kapsar bu nedenle kuruluşun herhangi birinin bu adı kullanmasını önlemek için bu yolu izlemiş olması da muhtemel.

Bu noktada EA Sports'un FIFA adını bırakması kaçınılmaz görünüyor. Bu isim değişikliğinin oyun içi içeriklere bir etkisi olması beklenmiyor çünkü bu tip lisans işlemleri farklı kategorilerde ve farklı amaçlarda gerçekleştiriliyor ancak oyunun potansiyel yeni adı düşünüldüğünde 'EA Sports FC'nin kulağa pek de hoş gelmediğini söylemek gerek.

Tüm bunlar belli başlı raporlar sonucu ortaya çıkan bilgiler, yani EA Sports henüz bu isim değişikliğini doğrulamadı ancak yeni oyunun tanıtım süreci her yıl Mayıs-Haziran aylarında başladığı için yakın zamanda oyunun adı hakkında duyurular görebiliriz.