EA Sports, Dünyanın En İyi Ligiyle Lisans Anlaşması Yaptı!

Dünyanın en iyi futbol ligi Premier Lig, EA Sports ile yeni futbol oyununda geçerli olacak uzun süreli bir ortaklık anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşmayla birlikte EA Sports FC 24'te 20 Premier League kulübü oyuncular, menajerler ve stadyumlar bazında orijinal olarak temsil edilecek. Buna ek olarak Premier Lig ve EA Sports, ülke genelinde yapılması planlanan futbol okulları için de birlikte çalışacak.

EA Sports, Premier Lig ile Yoluna Devam Edİyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Premier League CEO'su Richard Masters, "Uzun vadeli ortaklığımız sayesinde Premier League ve EA Sports, nesiller boyu futbol taraftarlarına ilham verdi ve bunu önümüzdeki yıllarda geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

EA Sports FC ‘nin özgünlük ve yenilik ilkesiyle hareket ettiğini belirten EA Sports başkanı Cam Weber ise " Premier Lig ile yenilenen ortaklığımız, taraftarları en sevdikleri kulüplere ve oyunculara yaklaştıracaktır.

EA Sports FC ekosisteminin tamamında, ePremier League'de ve topluluk düzeyinde futbola yatırım yapma konusundaki ortak taahhüdümüzde, Premier League'i hem saha içinde hem de saha dışında ortağımız olarak adlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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