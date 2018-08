EA Sports’un Turnuvasına Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı

EA Sports’un Amerikan futbolu oyunu Madden için düzenlenen turnuvaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Jacksonville, Florida’da bulunan eğlence merkezinin hedef alındığı olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Bireysel silahlanmanın had safhada olduğu ABD’de çok trajik bir olay daha yaşandı. Bu yılın şubat ayında Parkland’daki bir okula düzenlenen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının şokunu henüz atlatamayan ülke, Jacksonville’den gelen haberle sarsıldı.

EA Sports’un popüler Amerikan futbolu oyunu Madden için Jacksonville Landing'deki GLHF adlı eğlence merkezinde düzenlediği turnuva kana bulandı. 24 yaşındaki David Katz isimli saldırgan, turnuvadaki oyunculara rastgele ateş açtı. Florida polisi, olayda 2 kişinin vurularak öldürüldüğünü, saldırganın ise intihar ettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden iki kurbanın Elijah Clayton ve Taylor Robertson olduğu öğrenildi.

RIP @True__818 Elijah Clayton. One of my best friends in life. I talked to u almost everyday for the last 5 years. U were one of the most kind and genuine people I’ve ever met. I love u like a brother. I’m gonna miss hearing you laugh everyday and seeing your genuine smile. pic.twitter.com/Balk88T1ES