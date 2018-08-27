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EA Sports’un Turnuvasına Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı

EA Sports’un Turnuvasına Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

EA Sports’un Amerikan futbolu oyunu Madden için düzenlenen turnuvaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Jacksonville, Florida’da bulunan eğlence merkezinin hedef alındığı olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Bireysel silahlanmanın had safhada olduğu ABD’de çok trajik bir olay daha yaşandı. Bu yılın şubat ayında Parkland’daki bir okula düzenlenen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının şokunu henüz atlatamayan ülke, Jacksonville’den gelen haberle sarsıldı.

EA Sports’un popüler Amerikan futbolu oyunu Madden için Jacksonville Landing'deki GLHF adlı eğlence merkezinde düzenlediği turnuva kana bulandı. 24 yaşındaki David Katz isimli saldırgan, turnuvadaki oyunculara rastgele ateş açtı. Florida polisi, olayda 2 kişinin vurularak öldürüldüğünü, saldırganın ise intihar ettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden iki kurbanın Elijah Clayton ve Taylor Robertson olduğu öğrenildi.

 

 

Saldırıyla ilgili konuşan Jacksonville şerifi Mike Williams, "Şu anda kayıp bir şüpheli yok, sadece bir şüpheli var ve o da olay yerinde öldü. Beyaz bir adam ve halen kimliğinin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyoruz.”  ifadelerini kullandı. 

Jacksonville İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Şefi Kurtis Wilson ise “Dualarımız, bu şiddet eyleminden etkilenen kurbanlara ve ailelerine gidiyor.”  dedi. 

 

 

Amerikan Futbol Ligi (NFL) Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybeden insanlar için başsağlığı dilerken, gelişmeleri yakından  takip ettiklerini bildirdi. EA Sports ise olayın aydınlığa kavuşması için yerel kolluk kuvvetleri ile beraber çalıştıklarını aktardı. 

Mother Jones ’un verilerine göre, oyun turnuvasının hedef alındığı saldırı, bu yıl ABD’de gerçekleşen yedinci kitlesel silahlı saldırı oldu. Bu yılın Şubat ayında da Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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