EA, Steam Mağazasına Dönüş için İlk İşareti Verdi

Electronic Arts oyunlarının Steam mağazasına gelişi epey yakın olabilir. En azından son yaşanan gelişmeye bakarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika menşeli yayıncı Twitter üzerinden heyecan verici bir paylaşım gerçekleştirdi.

Bu konu esasında uzun zamandır mevcudiyetini koruyordu. Geride bıraktığımız zaman içerisinde de buna dair birçok güçlü işaret görmüştük. Mesela Origin Access Basic ve Origin Access Premier abonelerinin erişim sağlayabildiği The Saboteur oyununun Steam üzerinden oynanabilmiş olması ve geçtiğimiz günlerde veritabanında bir güncellemenin yaşanması bunlara iki sağlam örnek olarak sayılabilir. Bunun dışında, Mart ayında gösterilen yeni oyun kütüphanesi tasarımında Mirror's Edge Catalyst oyununun da görünmesi, Dragon Age II oyununun Steam veritabanında yaşanan güncellemenin ardından, geçtiğimiz hafta içerisinde de Origin için bir Steam sınaması gerçekleştirilmişti.

Hal böyle olunca, elbette gözler Amerika menşeli yayıncıya dönmüştü. Bir duyuru yapılmasını bekliyorduk. Şimdilik sözlü olarak söylenmiş bir şey yok ama Electronic Arts Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurunun elinin kulağında olduğuna işaret etti.

Evet, sizin de gördüğünüz gibi paylaşımda üzerinde EA baskısı olan bir kupa var ama şeytan ayrıntıda gizlidir Kupanın üstünden yükselen buharı görmüşsünüzdür. 'Steam' bildiğiniz üzere Türkçe mealiyle 'Buhar' anlamına geliyor. Buradan bakıldığında da Electronic Arts oyunlarının Steam mağazasına geleceği bu yolla resmen onaylanmış oldu demek mümkün.

Şimdilik Amerika menşeli yayıncı daha başka bir şey söylemiyor ama sanırız söyleyeceğini söyledi. Bundan sonrasında da artık resmi tarih duyurusunu beklemek kaldı. Gelişmeleri takipte olacağız.