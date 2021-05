EA, Ultimate Team Kazancı ile Dudak Uçuklattı!

EA, Ultimate Team kazancı gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi, bu yıl Ultimate Team isimli moddan 1 milyar doları aşkın para kazandı.

Electronic Arts (EA), geliştirdiği spor oyunları ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket tarafından satışa sunulan FIFA, NFL ve Madden spor oyunlarında Ultimate Team isimli bir mod yer alıyor.

FIFA, NFL veya Madden oyununa sahip olan oyuncular, Ultimate Team moduna herhangi bir ek ücret ödemeden erişebiliyor. Bu modda bazı ücretli ögeler yer alıyor. Şirket, bu modda yer alan ücretli paketler nedeni ile tepkilere maruz kalmıştı.

Analist Daniel Ahmad, Twitter hesabı üzerinden Electronic Arts'ın yalnızca Ultimate Team modu ile ne kadar kazandığını paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, FIFA, 2015 yılında Madden ve NFL oyunları dahil olmak üzere söz konusu moddan 587 milyon dolar kazandı.

Firma, 2016 yılında söz Ultimate Team üzerinden kazandığı miktarı 660 milyon dolara yükseltti. 2017 yılında ise bu miktar 775 milyon dolara ulaştı. Electronic Arts, 2018 yılında yalnızca söz konusu moddan 1,18 milyar dolar kazandı. Bu miktar, diğer yıllarda artmaya devam etti.

How much does EA earn from Ultimate Team across FIFA, Madden and NFL?



EA Net Revenue from Ultimate Team:



FY 2021: $1.62bn

FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m



The majority is from FIFA Ultimate Team ofc. pic.twitter.com/xUbNUx6R62