EA uyumsal zorluk sistemi için patent başvurusunda bulundu. Bu sayede, hem oyuncular oyunlarından keyif almaya devam edecek hem de geliştiricilerin isteği doğrultusunda oyunları daha fazla oynanacak. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi bazı oyunlar çok çeşitli zorluk dereceleri ile satışa sunuluyor iken, bazı oyunlarda ise herhangi bir zorluk seviyesi olmadığı için bize sunulan ile oynamak durumunda kaldığımız oluyor. Bu tür oyunlarda çoğu zaman zorlandığımız bir yeri uzun süreli olarak geçemediğimiz zaman soğuyor ve uzun süre ara veriyor veya bir daha oynamama kararı aldığımız bile oluyor. EA ise böylesi durumların önüne geçebilmek adına yeni bir sistem için patent başvurusunda bulundu. Bu sayede, oyuncuların oyunlarını çok daha uzun süre oynayabilmeleri sağlanacak.

Bahsi geçen patent başvurusu geçtiğimiz Ekim ayında yapılmış olup, bu yılın Mart ayında da yayınlanmış. Açıklamaya bakıldığında ise, oyuncuların yaşadığı deneyimin zorluğunu değiştirmek adına oyun üzerinde otomatik olarak ayarlamaların yapılabileceği bir sistem söz konusu olacak. Bu sistemin benzeri Resident Evil 4 ve Left 4 Dead oyunlarında da kullanılmıştı. EA ise buna oyuncuların zor bir kısmını geçebilmeleri için yardım etmenin ötesine geçilecek bir katman veya alternatif yönlendirme ekleyecekmiş gibi görünüyor.

EA’in Uyumsal Zorluk Sistemi Nasıl İşleyecek?

Patent ile ilgili detayların devamında, sistemin bir veya daha fazla oyuna bağlı olarak önemli kullanıcı aktivite verisini gözden geçirecek ve süresi tahmin modeli oluşturacak. Bu model sayesinde de, kullanıcının bahsi geçen bir oyunu ne kadar uzun süre oynamasının beklendiği tahmininde bulunulacak. Bu tahmin kullanılarak, dinamik zorluk sistemi gerekli olan zamanlarda oyun üzerinde ayarlamalar yaparak tahmin edilen süre kadar oynanmasını sağlayacak.

Background kısmında ise “Yazılım geliştiricileri genel anlamda kullanıcıların yazılımları ile mümkün olabildiğince uzun süre meşgul olmalarını isterler. Oyun geliştirmenin zorluklarından bir tanesi, bir kullanıcıyı daha uzun bir zaman periyodunda meşgul edecek zorluk seviyesinde bir oyun tasarlamaktır.” şeklinde bir not da bulunuyor. Görünüşe göre EA tarafından patenti alınan sistem, geliştiriciler için bu zorluğu ortadan büyük ölçüde kaldıracakmış gibi görünüyor. Tabii ki bunu hayata geçirildiğinde daha iyi anlayacağız.