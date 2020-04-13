EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor

Crysis Twitter hesabı üzerinden gizemli bir paylaşım yapıldı. Serinin yeni oyunu veya HD Remaster sürümleri yolda olabilir.

Cevat Yerli yönetmenliğinde Crytek tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan serinin ilk oyunu, 2007 yılında PC, 2013 yılında da PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Sonrasında ise Crysis Warhead, Crysis 2 ve Crysis 3, sırasıyla 2008, 2011 ve 2013 yıllarında satışa sunulmuştu.

Crysis serisinin her bir oyunu, teknolojik açıdan gelişmiş olması ile fiziksel güç, hız, savunma ve gizlenme yetenekleri sağlayan Nanosuit giyen karakterlerin etrafında dönüyordu. Bu ana karakterler hem düşman Kuzey Kore askerleriyle hem de milyonlarca yıl önce dünyaya gelmiş olan Ceph isimli teknolojik açıdan gelişmiş yaratıklar ile mücadele ediyorlardı.

Seri 2013 yılında çıkmış olan son oyundan bu yana sessizliğini koruyor. Birkaç hafta önce yayınlanan bir fragman ile Crysis HD Remastered'ın yolda olduğu düşüncesine sevk etmiş olsa da, henüz net bir şeyin işareti verilmiş değil. Ancak bugün Crysis Twitter hesabı üzerinden yapılan RECEIVING DATA (VERİ ALINIYOR) yorumlu paylaşıma bakacak olursak, bir duyurunun yapılması yakın olabilir.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Muhtemelen birkaç hafta önce işaretini aldığımız olası Crysis HD Remastered duyuru yapılacak. Belki yeni bir oyun da olabilir. Bakalım Electronic Arts ve Crytek karşımıza neyle çıkacaklar?