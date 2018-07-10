EA ve Nexon, Titanfall Online'ı İptal Etti

Yaklaşık üç yıldır EA ve Nexon tarafından geliştirilen Asya odaklı Titanfall Online'ın geçtiğimiz gün iptal edildiği ortaya çıktı. Oyunun tam olarak neden iptal edildiği bilinmese de iki şirketin test sonuçlarından istediği verimi alamadığı ifade ediliyor.

Asya oyuncu pazarına yönelik geliştirilen ve ortalama üç yıllık bir deneyimin ardından kapatılan Titanfall Online defteri, her iki geliştirici için de başarısızlıkla sonuçlandı. Özellikle oyuncu deneyimi testlerinde olumlu sonuçlar alamayan EA ve Nexon'un aynı zamanda bir hayli geç kaldığı dile getiriliyor.

Ayrıca Nexon sözcüsü verdiği demeçte bu haberi doğrularken bundan sonra daha iyi bir proje için EA ile çalışacaklarını aktardı. “Nexon ve EA'nın Titanfall Online'ı ortak karar altında iptal etmeyi kabul ettikleri doğru. P ek çok müzakereden sonra, kalkınma kaynaklarını başka bir projeye yeniden tahsis etmenin şirket için daha iyi olduğu kararlaştırıldı.” şeklinde konuşan sözcü, yeni proje hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Asya'ya Yönelen İlk Şirket EA Değil

Geçtiğimiz yıl ABD'li oyun devi EA, 455 milyon dolarlık anlaşmayla Titanfall'ın üreticisi olan Respawn Entertainment'i satın almış ve ardından Nexon ile ikili ilişkilere başlamıştı. Bu anlamda Asya pazarındaki oyuncuları elde etmek isteyen EA'ın bunu yapan ilk firma olmadığını belirtmek gerekiyor. EA'den önce Activision, 2013 yılında Asya pazarı için COD Online'ı sunmuş ancak rakipleriyle kapışamamıştı.