EA, Yeni Battlefield Oyununun Çıkış Tarihini Açıkladı

Birçok farklı oyun projesi ile uğraşan EA, 2018 planlarından bahsettiği yeni bir açıklama yaptı ve bir sonraki Battlefield oyununun çıkış tarihi ile ilgili bilgiler verdi.

Bizi son oyunu ile 1. Dünya Savaşı'na götüren Battlefield serisi oyuncular tarafından iyi yorumlar almıştı ve FPS oyunu türünde bir adım öne geçmişti. Bunda, kendisinden önceki Call of Duty oyunu Infinite Warfare'in başarısızlığının da etkisi vardı; fakat Battlefield 1'den sonraki Call of Duty oyunu olan Call of Duty WWII açığı kapatmış, serinin köklerine dönerek tekrar oyuncuların gönlünü kazanmıştı. Şimdi ise Battlefield serisinin cevabın ne olacağını bekliyoruz.

EA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni Battlefield oyununu önümüzdeki Ekim ayında oynayabileceğiz. Fakat bunun haricinde oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmıyor. Muhtemelen önümüzdeki yaz aylarında düzenlenecek E3 etkinliğinde yeni Battlefield ile ilgili ilk detayları duyacak, videoları izleyeceğiz.

EA, Battlefield'den bahsetmesinin haricinde BioWare tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını yapacağı Anthem ile ilgili üzücü bir söylentiyi de doğruladı. Önceden bu oyunun ertelenebileceği iddia edilmişti, EA bu bilgiyi doğruladı ve oyunun 2019'un başına sarkacağını dile getirdi. Bunun sebebi de Battlefield'ın Ekim'de çıkıyor oluşu. Anthem'in de bu tarihlerde çıkması oyunun yeterli ilgiyi çekmemesine neden olabilir. Hatırlanacağı üzere Titanfall 2 çıkışında benzer bir durum yaşanmış, Battlefield ve Call of Duty arasında çıkan Titanfall 2 ne kadar iyi bir oyun olsa da güme gitmişti.

BioWare çalışanları geçtiğimiz günlerde yeni bir Dragon Age oyunu üzerinde çalıştıklarını da açıklamışlardı. Yeni Dragon Age oyunu da EA tarafından yayınlanacak.