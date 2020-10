EA, Haftaya Yeni Need for Speed Duyurusu Yapmayı Planlıyor

Amerika menşeli yayıncı, önümüzdeki haftaya yeni bir duyuru ile başlayacak. Twitter paylaşımı, yeni Need for Speed duyurusu için hazırlığın yapıldığını gösteriyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi son olarak Ghost Games tarafından geliştirilmiş olan Need for Speed: Heat sonrasında, Electronic Arts tarafından yapılan duyuru ile yeni Need for Speed oyunları için yola Criterion Games ile devam edilme kararı alınmıştı. Bu duyurunun ardından, serinin şimdilik son oyunu için son bir güncelleme yayınlayan İngiltere menşeli stüdyo, EA Play Live 2020 yayınında yeni oyun üzerinde çalışmaya başladıklarını müjdelemişti.

Yeni Need for Speed Duyurusu Çok Yakında!

Criterion Games stüdyosunun nasıl bir oyun üzerinde çalıştığını şimdilik bilmiyoruz. Malumunuz yeni nesil konsolların da işin içine girmesi neticesinde, birazcık daha bekleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Ancak Need for Speed Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşıma göre, yakın bir zamanda yeni bir duyuru yapılacakmış gibi görünüyor.

Sizin de yukarıda gördüğünüz gibi, paylaşıma bir görsel iliştirilmiş. Düz bir şekilde bakında “Ne var ki bunda?” diyebileceğiniz görselde, şeytan yine ayrıntıya gizlenmiş gibi görünüyor. Sol taraftaki arabanın plakasında ve sağ taraftaki reklam panosunda 510 rakamını görüyoruz. Bunun alelade bir rakam olmadığı belli. 5 Ekim 2020 tarihi işaret edilmiş. Yani bu tarihte bir duyurunun yapılacağının sinyali veriliyor.

Criterion Games stüdyosunun yeni oyun üzerinde ne zamandır çalışmakta olduğunu bilmiyoruz ama sıradaki Need for Speed için bu kadar erken zamanda bir duyurulmayacağını tahmin ediyoruz. Haliyle geriye tek bir ihtimal kalıyor. O da tabii ki Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Diğer bir deyişle önümüzdeki haftanın başında, uzun zamandır beklediğimiz duyuru gerçekleşecek.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ilk olarak Haziran ayı içerisinde VentureBeat sitesinden Jeff Grubb tarafından rapor edilmişti. Birkaç ay sonrasında Amazon UK üzerinde listelendikten sonra, son olarak da Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu tarafından derecelendirilmişti.

Bakalım bizleri 5 Ekim 2020 tarihinde ne bekliyor? Sizin tahmininiz nedir? Yeni bir Need for Speed duyurusu mu olsun istersiniz, yoksa Need for Speed: Hot Pursuit Remastered en büyük beklentiniz mi? Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın.