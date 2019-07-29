EaseUS ile iPad Kazanma Şansını Kaçırmayın!

PC ve mobil kullanıcıların hayatını kolaylaştıran programların geliştiricisi EaseUS, 15. yıl dönümüne özel harika bir kampanya başlattı. iPad, para ve lisans anahtarı kazanma ve en iyi programlara inanılmaz düşük fiyatlarla sahip olma şansı sizi bekliyor. EaseUS 15. Yıl Dönümü Kampanyası’nı kaçırmayın!

Ev kullanıcıları, işletmeler, kurumlar, organizasyonlar, teknisyenler ve servis sağlayıcılardan oluşan 200 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan, veri yedekleme, veri kurtarma ve disk yönetimi alanlarında her zaman veri güvenliği ve en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklanan uluslararası lider yazılım şirketi EaseUS, 15. yıl boyunca destek veren kullanıcılarına teşekkür olarak harika bir kampanya başlattı. Bugünlere kullanıcılar sayesinde geldiklerini belirten ve milyonlarca kez teşekkür eden, veri güvenliğini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini belirten ünlü yazılım şirketi, yaz kampanyası ile şaşırttı.

iPad Kazanma Şansı!

Kullanıcıların 27 Ağustos’a kadar katılabilecekleri Daily Prize Draw’da birinciye ödül olarak iPad veya 500$, ikinciye 200$, üçüncüye 50$ veriliyor. Ayrıca çarkı çeviren katılımcılar sürpriz hediyeleri kazanma şansı yakalıyor. Kullanıcıların tek yapması gereken; EaseUS’ı neden tercih ettiklerini belirten bir yorum veya slogan paylaşmaları. Resim eklemek kazanma şansını artırıyor. 28 Ağustos’ta toplamda 15 katılımcı kazanan olarak açıklanacak, ödülleri de 28 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında gönderilecek. Daha detaylı bilgiye EaseUS 15. Yıl Dönümü sayfasından ulaşılabilir.

EaseUS Hakkında Bilmeniz Gereken 15 Şey

EaseUS, hayatı kolaylaştırma anlamına gelmektedir.

EaseUS, 14 yıldan uzun bir süredir veri kurtarma ürünleri geliştiren başarılı ve en eski isimdir.

EaseUS çalışanlarının yarısından fazlası aile üyesi olarak bir evcil hayvana sahiptir.

EaseUS, son 15 yılda 160’dan fazla ülke ve bölgede 70 milyonun üzerinde insanın verilerini korumalarına yardımcı oldu.

EaseUS çalışanlarının yaş ortalaması 28’dir. Yani genç ve enerjik bir ekibe sahiptir.

Her dakika dünyanın her yerinden en az 1 kullanıcı kaybolan verileri kurtarmak için EaseUS ürününü satın alıyor!

EaseUS, ürünlerinde 40’dan fazla dili destekler.

EaseUS, 2016’da genç ve dinamik neslimizi desteklemek için okul yarışmaları ve kitap bağışlarına sponsor olmuştur.

Her ay, 300’den fazla kullanıcı EaseUS 1’e 1 uzaktan destek aracılığıyla veri sorunlarını başarıyla çözüyor.

EaseUS, 2017’de “Wanna Cry” fidye yazılımı saldırısından etkilenen bölgelerdeki kullanıcılara ücretsiz kurtarma hizmeti verdi. (%70’in üzerinde bir başarı oranı)

EaseUS ürünleri, PCworld, Cnet, Lifehacker ve Techradar gibi dünyaca ünlü teknoloji siteleri tarafından anlatılmaktadır.

EaseUS, 2018’de yoksul Afrikalı çocuklara yardım bağışında bulundu.

EaseUS, 2017’de Polish School Offline Computer Yarışması’na sponsor oldu.

EaseUS, Amerika, Fransa, Rusya, Japonya, Hollanda, Kore, Çin ve Arap ülkelerinden çalışanlara sahiptir.

EaseUS, 2019’a kadar tüm ürünlerin 300’den fazla sürümünü başarıyla yayınladı.

Profesyonel Veri Kurtarma programı EaseUS Data Recovery Wizard Professional, Veri Yedekleme programı EaseUS Todo Backup ve Disk Bölme programı EaseUS Partition Master gibi en çok tercih edilen EaseUS ürünlerini 1 Ağustos tarihinden sonra düzenlenecek olan kampanya kapsamında uygun fiyatlarla satın alma fırsatını da kaçırmamanızı tavsiye ederiz.