Bakan Selçuk Açıkladı: EBA Çökme Sorunu Yine Yaşanabilir!

Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitim sistemi EBA çökmüştü ve bunun sonucunda eğitim ve öğretim aksamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) platformunda yaşanan çökme sorunu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre EBA çökme sorunu yine yaşanabilir. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

EBA Çökme Sorunu Tekrar Yaşanacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmemesi için geçen senenin ikinci döneminde olduğu gibi eğitimin bu sene de uzaktan eğitim sistemi ile devam edilmesine karar verilmişti ancak geçtiğimiz günlerde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çökmüştü ve bunun sonucunda öğrencilerin eğitimi aksamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı bir programda Eğitim Bilişim Ağı çökme sorunu ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu? Öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor. Ben şunu çok net söylüyorum: Arkadaşlar, bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu halletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Şimdi bana dünyada belli başlı 40 tane ülke sayın. Bunun içerisinde baktığınızda 5-6 tanesi bu konuda yol almış. Türkiye de var bunun içinde. Biz bunu yapmasak bu sorun olarak konuşulmayacak mıydı? Yapmasaydık televizyon var deyip çekilseydik. Hayır yapacağız, sorun da çıkabilir" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: