Eğitim Yılı Sorunlarla Başladı: EBA Çöktü mü?

Covid-19 nedeni ile uzaktan eğitim sistemine dönülen şu günlerde milyonlarca öğrenci Eğitim Bilişim Ağı üzerinden ders alıyor. Öte taraftan bugün sisteme giriş yapmaya çalışan binlerce öğrenci ve öğretmen sistemde 'Çok Kalabalık' uyarısı ile karşılaştı. Peki EBA Çöktü mü? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

EBA Çöktü mü? Nasıl Girilir?

Binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından alınan hata şu şekilde:

"Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yayında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere."

EBA'da yaşanmakta olan sorun temelde sunucu yoğunluğundan kaynaklanıyor gibi gözüküyor ve bu nedenle öğrencilerin ya da öğretmenlerin, sistemde rahatlama yaşanıncaya kadar, yapabileceği herhangi bir şey bulunmuyor. Bu süreçte teknik ekiplerce atılacak adımları beklemenizde fayda var.

Peki siz yaşanan bu sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz EBA'ya giriş yaparken herhangi bir sorunla ya da hata ile karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.