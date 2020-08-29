Bakan Ziya Selçuk Yüz Yüze Eğitim İçin Tarih Verdi! EBA Online Eğitim Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sabahki konuşmasında okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Uzaktan eğitim nasıl olacak? gibi sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılında EBA online sınıf kalitesinin 10 kat arttığını söylüyor.

EBA uzaktan eğitim nasıl olacak?

MEB olarak uzaktan eğitim çalışmaları hakkında sıkı sıkıya çalıştıklarını vurguluyan Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin nasıl olacağını da detaylandırdı. "Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı" şeklinde haberi duyuran Bakan şunları söyledi:

"Öğretmen ve öğrenciler sınıfta olduğu gibi senkron eğitim imkanına buradan sahipler. Uzaktan eğitimi biz anlık olarak olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz.

Canlı platformlar kurduk, yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik. Canlı sınıf ile ilgili imkanları 10-12 kat artırıyoruz."

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

21 Eylül tarihinden itibaren belirli sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA online sınıfın ise bu standartlarda geliştirildiğini belirtiyor.

"EBA yapay zeka asistanı öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir zeka. Bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır olarak getiren bir sistem."