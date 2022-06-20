eBay, GittiGidiyor'u Kapatıyor ve Türkiye'den Çekiliyor

Türkiye'nin e-Ticaret pazarının en önemli markalarından eBay'in sahibi olduğu GittiGidiyor kapanma kararı aldı. eBay'in almış olduğu bu kararla birlikte yıllardır ülkemizde hizmet veren GittiGidiyor hizmetlerini sonlandıracak ve ülkemizden çekilecek. eBay kendi web sitesinden konuyla ilgili bir açıklama da yayınladı.

eBay bugün Türkiye'deki pazar yeri işletmesi GittiGidiyor'u kapatmak için adımlar atacağını duyurdu. eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldı ve işi bağımsız bir platform olarak yürüttü. eBay, küresel olarak ticari operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirmekte olduğunu ve bu zor ama stratejik kararı pazarda süregelen rekabet dinamiklerine dayalı olarak aldığını açıkladı.

eBay, GittiGidiyor Türkiye'den Ne Zaman Çekilecek?

eBay, platformdan geçişe yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın bir şekilde çalışacağını ve bugünden itibaren gerekli ayrıntıları satıcılarıyla paylaşacağını belirtti. Bugünden itibaren satıcılar yeni ürün listeleyemeyecek ve 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni alım yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar 5 Eylül'e kadar Hesabım sayfalarına erişebilecekler.

Açıklamada ayrıca GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in ikinci çeyrek ya da yıl sonu bilançosuna önemli bir etki yapmasının beklenmediğini de değinildi.

İlk olarak 2001 yılında ülkemizde kurulan GittiGidiyor böylelikle temelli olarak kapanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.