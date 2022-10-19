eBay Jeffrey Dahmer Cadılar Bayramı Kostümlerini Yasakladı

Netflix'te son günlerde büyük çıkış yakalayan Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi belgeselinin etkileri devam ediyor. Sosyal medyada büyük bir üne kavşan belgesel sonrasında olayın baş aktörü Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer taklitleri internette dolanmaya başladı. Cadılar Bayramı yaklaşırken seriden ilham alan birçok insan partilere Jeffrey Dahmer olarak katılmak istedi.

Taleplerin artmasının ardından ünlü internet alışverişi sitesi eBay, Jeffrey Dahmer kostümlerini sitesinden kaldırdı. eBay'den bir sözcü, Buzzfeed'e yaptığı açıklamada platformun şiddet içeren suçları yüceltme politikasının ihlal edildiğini açıkladı.

Kurbanın Annesi: "Cadılar Bayramı Kostümleri Çok Rahatsız Edici"

Birçok kullanıcının kostüm ve maske siparişi vermesi sonrasında Jeffrey Dahmer'ın kurbanı 17 kişiden biri olan Tony Hughes'ın annesi, kostümleri rahatsız edici bulduğunu açıkladı. Aynı zamanda Netflix'in yaptığı belgeseli oğlunu konu edinmesi sebebiyle kınayan anne, yetkililerden Jeffrey Dahmer kostümü satışlarının engellenmesini istedi.

Jeffrey Dahmer'ın hayatının yeniden bir canlandırması olan dizi, hala milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Öte yandan sosyal medyada seri katili yücelten ve kurbanları aşağılayan paylaşımların yapılması, kamuoyundan büyük tepki topluyor.