Ebeveynler Çocukları için Domain Satın Alıyor

GoDaddy adına OnePoll tarafından 2018’de yapılan bir araştırma, çocuklarının online varlığını doğum öncesinde düşünmeye başlayan ebeveynlerin sayısında büyük bir artış olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan Y jenerasyonu ebeveynlerin yüzde 48’i çocuklarının erken yaşta online varlığa sahip olmasının önemli olduğunu düşünürken, X jenerasyonu katılımcıların yalnızca yüzde 27’si aynı fikirde. Araştırmada her beş Y jenerasyonu ebeveyninden biri çocuklarının adını o sırada hangi alan adlarının kullanılabilir olduğuna bağlı olarak değiştirdiğini veya değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Araştırma hakkında GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber şu açıklamalarda bulundu; "İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve online kimliğimiz üzerinde kontrol sahibi olmamız çok önemli. Gerek gelecekteki dijital kimliğini korumak, gerek bir eğitim aracı olarak kullanmak adına her gün daha fazla insanın çocukları için internette bir yer ayırdığını görüyoruz. Ben de bir Y jenerasyonu ebeveyni olarak çocuğumuzun ismine karar verdiğimiz anda bir alan adı aldım; hatta ilham almak için kullanılabilir alan adlarını araştırdım. Bu trende baktığımızda, bir alan adı kaydetmenin bir puset almak kadar yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz"

Türkiye’de şu anda nüfusun yüzde 72’si internet kullanıcısı ve bu sayı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Çocuğunuzun alan adını kaydettirmek, online varlıklarını erkenden güvence altına almak için etkili bir yol olabilir.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çocuğunuza alan adı alacak mısınız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!