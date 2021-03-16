Ebeveynlerini Dinlemeyen Çocuklar Daha Fazla Maaş Kazanıyor

Ebeveynlerini dinlemeyen çocuklar hakkında yapılan araştırmanın sonuçları bir hayli ilginç. 2015 yılında yapılan rapora göre, kuralları çiğneme eğilimi olan çocukların akranlarından daha fazla kazanma olasılığı daha yüksek.

Ebeveynlerini Dinlemeyen Çocuklar İleride Daha Fazla Maaş Kazanabilir

Developmental Psychology dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre "inatçı çocukların sıklıkla başarılı yetişkinlere dönüştüğü" öne sürülüyor.

6 bilim insanı tarafından yürütülen araştırma, kuralları çiğneme eğilimlerine, hak duygusuna, ebeveynlerine karşı gelme istekliliğine ve ders çalışmak için harcadıkları süreye özel önem vererek 9 ile 40 yaşları arasındaki 700'den fazla çocuğu izledi.

Ebeveynlerine itaatsizlik edenlerin en yüksek maaşı aldıkları sonucuna varıldı. Çalışmanın yazarları, kuralları çiğneyenler ile asi çocukların kazandığı gelir arasındaki güçlü ilişkiyi açıklayamadı.

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Çocuklar Şiddet İçeren Oyunlardan Etkileniyor Mu?

"Grand Theft Auto ile Büyümek: Ergenlerde Şiddetli Video Oyunu Oynamanın Boylamsal Büyümesine İlişkin 10 Yıllık Bir Çalışma" başlıklı araştırma, video oyunları oynayarak büyümek ile on yıl sonra artan saldırganlık seviyeleri arasında bir ilişki bulamadı.

Araştırmaya göre, şiddet içerikli oyunlar oynamak çocukları etkilemiyor.

Erken yaşta yüksek düzeyde şiddet içeren video oyunları oynayan ergenlerin, erken yaşta daha az saatlerce şiddet içeren video oyunları oynayan veya hiç oynamayanlara göre yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha saldırgan davranışlar göstermediği belirlendi.

Çalışma, 10 yıllık bir süre boyunca şiddet içeren video oyunlarının yörüngelerini, öngörücülerini ve sonuçlarını incelemek için kişi merkezli bir yaklaşım kullandı. Sonuçlar, erkeklerin kızlardan daha şiddetli video oyunları oynadığını gösterdi. Araştırmaya göre, gruplar üç tür video oyunu oynadı.

Video oyunu şiddet derecelendirmeleri, medya için geçerli bir derecelendirme organı olarak bilinen Common Sense Media aracılığıyla değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca saldırganlık, depresif belirtiler, anksiyete belirtileri ve toplum yanlısı davranış gibi çeşitli davranışsal özelliklerle değerlendirildi.

Tüm değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda çocukların şiddet içerikli oyunlardan etkilenmediği ortaya çıktı.