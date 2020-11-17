İnsanlar Arasında Yayılan Ebola Benzeri Ölümcül Virüs Ortaya Çıktı!

Ebola benzeri kanamaya neden olan ölümcül bir virüs türü keşfedildiği bilgisi aktarılıyor. Koronavirüs salgını devam ederken yeni bir virüs türü daha ortaya çıktı. İşte insanlar arasında yayılabilen ebola benzeri ölümcül virüs türü hakkında detaylar.

Ebola Benzeri Ölümcül Virüs Türü Keşfedildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 16 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrıya neden olan ölümcül bir hayvan virüsünün artık insanlar arasında yayılabileceğini duyurdu.

2004'te Bolivya'nın kırsal Chapare vilayetinde ortaya çıkan ve sonra ortadan kaybolan Ebola benzeri bir hastalık olan Chapare virüsünün yeniden ortaya çıktığı söyleniyor. Virüs Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarındaki bir bölgede vücut sıvılarıyla insandan insana yayılarak üç kişiyi öldürdü. Virüs uzmanlarına göre 2020'de Chapare'nin aktif bir salgını yok ve daha fazla vaka olması durumunda bile virüsün bir salgına neden olma olasılığı düşük.

Georgetown Üniversitesi'nden zoonotik hastalıklar üzerine araştırma yapan Colin Carlson, Live Science'a verdiği demeçte, Ebola gibi kanamalı ateşlerin nadiren grip veya COVID-19 gibi solunum yolu hastalıkları kadar yaygın olarak yayıldığını söyledi.

CDC açıklamasına göre, 2019 yılında teşhis koyulan beş hastadan üçü sağlık çalışanıydı. İki sağlık çalışanın hayatını kaybettiği bilgisi de açıklandı.

Umarız ki ebola benzeri ölümcül virüs yayılmaz ve pandemiye dönüşmez. Sizler ebola benzeri ölümcül virüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüste Son Durum

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. 16 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 417.594 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.601'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.610 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 356.375 olarak açıklandı. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.