Ebola Salgını Ortaya Çıktı: DSÖ Duyurdu #Ebola

Koronavirüs salgını devam ederken ebola salgının yeniden ortaya çıktığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola salgını yaşandığı paylaşıldı. Ebola salgını nedir? İşte detaylar.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısında yeni ebola salgının başladığını ve 4 kişinin ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Vaka sayısının 6 olduğu duyuruldu.

"The Government of the #DRC announced today that a new outbreak of #Ebola virus disease has been detected near the city of Mbandaka in Équateur province"-@DrTedros https://t.co/wMQqXZAPxW