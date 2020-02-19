Ebola Virüsü Beyin Tümörünü Tedavi Etmek için Kullanılabilir

Bilim insanları, glioblastoma (beyin tümörü) ile savaşmalarına yardımcı olacak yeni bir müttefik buldular ve bu, ölümcül bir beyin tümörünü yok edebilecek güçte. Ebola virüsünün tümör hücrelere karşı öldürücü etkide bulunduğu gözlemlendi.

Yale Üniversitesi'ndeki bilim insanları beyin tümörünü parçalayalarak tedavi etmeyi sağlayan beklenmedik bir müttefik kullanmaya başladılar. Nöroşirürji profesörü Anthony van den Pol, dünyadaki en ölümcül virüslerden biri olan ebolanın, beyin kanserinin en ölümcül formlarından birinin tedavisinde kullanılabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarının gözlemlediği sonuçların çoğu, kanser tümöründe bir zayıflıktan veya eboladaki bağışıklık sistemine karşı bir savunmadan yararlanıyor. Bilim insanları, normal bir hücrenin aksine kanser hücrelerinin büyük bir yüzdesinin virüsler gibi istilacılara karşı doğal bağışıklık yanıtı üretemeyeceğini gözlemledi. Bu gerçek ise kanserle savaşmak için virüs kullanımının mantıklı olabileceğini gösteriyor.

Ebola Kullanmak Daha Tehlikeli Olabilir