Antalya'da Eczacı Robot Dönemi Başladı

Eczacı robot nasıl çalışıyor? Antalya'da bir eczanede görev alan ve ilaçlarla insan temasını en az seviyeye indiren robot sistemi; ilaçları depodan alıyor, paketliyor ve hatta müşteri reçetesine göre ayırabilyor.

Antalya'da yaşayan ve kendine ait eczanede "eczacı robot" dönemini başlatan Nuran Koca, Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Özellikle pandemi döneminde ilaçlarla insan temasını en aza indiren bu robot sistemi, geleceğin eczane araçları olarak görülüyor.

Almanya'da gördüğü eczacı robot sistemini 2017 yılında satın alan 56 yaşındaki Nuran Koca, bu robot için 120 bin euro verdiğini söylüyor. Bir eczane için ihtiyaç duyulacak tüm görevler robot tarafından gerçekleştiriliyor.

Eczacı robot nasıl çalışıyor?

Yaklaşık olarak 15 metrekarelik alan kaplayan eczacı robot, 15 bin ilacı haznesinde saklayabiliyor. Hazneden dökülen ilaçlar, robot kol tarafından barkodla okunuyor ve yerlerine yerleştiriliyor.

Reçete numarasına göre 4 farklı çıkıştan ilaç verebilen bu robot, hem zamandan kazandırıyor hem de ilaçlara insan eli temasını sıfırlıyor.

Antalya'da bulunan ve Türkiye'de bir ilki başaran bu eczane, dükkana gelen hastaları da şaşırtmayı başarıyor. Eczane sahibi Nuran Koca'nın oğlu olan Artun Kerim Erdem açıklamasında, ilaçların depolara el değmeden yerleştirilebildiğini aktardı.

Erdem verdiği demeçte, "Robot, ilaçları saklanma koşullarına göre ısılarını ayarlayarak saklıyor. Bu sistem zamandan kazandırıyor. Reçetedeki ilaçları istedikten sonra robot ilaçları getirene kadar biz hastamızla ilgileniyoruz. El değmeden ilaçlar hastamıza veriliyor." dedi.

Ayrıca hastaların bu sistemi şaşkınlıkla izlediğini ifade eden Erdem, robota güvendiklerini de dile getirdi. "Hastalar şaşırıyor bu durumu görünce. İnsan hata yapabilir ama robot yapmaz" dedi.

ABD'de aşçı ve garson robotlar işbaşında

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Mr. Q Crab House in Hollywood isimli restorana giden insanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Restoranda 3 adet robot çalışmaya başladı. 4 metre uzunluğunda Peanut isimli robot, müşterileri karşılarken diğer iki isimsiz robot ise garsonluk yapıyor.

Restoranda çalışmaya başlayan üç robot, yalnızca yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda olan bir dünyada sosyal olarak uzak, temassız bir yemek deneyimini mümkün kılmakla kalmıyor aynı zamanda salgın nedeni ile yaşanan personel sıkıntısının telafi edilmesine yardımcı oluyor.