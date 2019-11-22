Eczanem Nerede Uygulaması Yayına Alındı

Türk Eczacıları Birliği tarafından geliştirilen "Eczanem Nerede" uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu. Eczanem Nerede uygulaması ile en yakın eczanenin nerede olduğunu kolayca bulabileceksiniz.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak düzenlediği basın toplantısına yeni yayına alınan mobil uygulama hakkında bilgiler verdi.

Erdoğan Çolak yaptığı açıklamada "halka en yakın sağlık danışmanıyız. Türk Eczacıları Birliği olarak halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yanlış bilgiyle, yanlış yönlendirmelerle her daim mücadele ediyoruz. Eczanem Nerede uygulaması işte bu anlayışın bir çıktısıdır" dedi.

Eczanem Nerede uygulaması Türkiye çapında 26 bin 416 eczaneden nöbet ve adres bilgisi almakta ve doğru kaynak mantığıyla çalışmakta. Verilerin anlık olarak güncellendiğini söyleyen Erdoğan Çolak, vatandaşların yanlış adreslerde vakit kaybetmeyeceğini açıkladı.

Uygulama kişinin bulunduğu konuma göre en yakın eczaneleri, iletişim bilgilerini ve yol tarifini vatandaşlara sunuyor. Eczanem Nerede uygulamasının teknoloji gereksinimlerinin Başarsoft tarafından sağlandığı açıklandı. Tamamen ücretsiz olan Eczanem Nerede uygulaması cihazınızda 26 MB yer kaplamakta.

Eczanem Nerede uygulamasının iOS versiyonuna buradan Android versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz.