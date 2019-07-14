Ed Boon, Nightwolf'un Mortal Kombat 11'deki Görüntüsünü Paylaştı

NetherRealm Studios tarafından paylaşılan fragman ile Mortal Kombat 11 oyununa gelecek olan ilk indirilebilir karakterlerini öğrenmiştik. Bu karakterlerin çoğunluğu Nightwolf, Sindel ve Shang Tsung gibi köklü isimlerden oluşuyordu. İlk olarak Shang Tsung da geçtiğimiz ay içerisinde kadroya katılmıştı hatırlayacağınız üzere. Peki diğer karakterler ne zaman gelecekler? Şimdilik bir bilgi yok ama Ed Boon Twitter paylaşımlarına devam ediyor. Mortal Kombat 11 yönetmeninin bir diğer paylaşımı ise yine Nightwolf ile ilgili oldu.

Nightwolf ile ilgili ilk paylaşım aslında geçtiğimiz ayın sonlarına doğru yapılmıştı. Yani bu, bu karakterle ilgili ikinci paylaşım oluyor. İlkinde simgeleşmiş savaş baltası Tomahawk ön plandayken, bu defa nihayet yüzünü görebilmiş olduk.

Mortal Kombat serisinin köklü karakterlerinden bir tanesi olan Nightwolf, seriye Mortal Kombat 3 ile katılmıştı. Amerikan yerlisi olan ve Earthrealm diyarının kahramanları arasında yer alan Nightwolf, son olarak Mortal Kombat X oyununun hikaye modunda karşımıza çıkmıştı. Ancak ne yazık ki seçilebilir karakterlerin arasında yer almayarak bizi bir hayli şaşırtmıştı. Neyse ki Mortal Kombat 11 oyununda bir kez daha seçilebilir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Şimdilik ne Sindel ne Nightwolf ne de fragmanda yer alan diğer karakterler için bir zaman verildi. Ancak paylaşımların sıklığına bakacak olursak sanki beklenen zaman iyiden iyiye yaklaşmış gibi görünüyor.