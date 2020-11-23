Bu Kötü Amaçlı Uzantıları Hemen Kaldırmalısınız!

Eklentileri kullanmak, internet deneyiminizin tam olarak istediğiniz kalitede olmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir ancak web tarayıcınıza indirdiğinizin tüm bu eklentilere dikkat etmezseniz bunun çok kötü sonuçları olabilir. Yakın bir zamanda Microsoft tarafından kaldırılan bu kötü amaçlı uzantıları indirmediğinizden emin olmak için aşağıdaki uzantılar listesini kontrol edebilirsiniz.

Bu Kötü Amaçlı Uzantılar, Edge Kullanıcılarını Tehdit Ediyor!

Microsoft Edge’in eklenti mağazasında bir dizi sahte uzantı olduğu tespit edildi. Paylaşılan bilgilere göre bu uzantıların büyük bir çoğunluğu Nord VPN, Adguard VPN ve Tunnel Bear VPN gibi dünya genelinde çok iyi bilinen VPN sağlayıcılarının adını kullanarak internet kullanıcılarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu uzantılar aslında ismini kullandıkları şirketlerin ve yazılımların sadece basit bir kopyasından ibaret. İnternet kullanıcılarının indirmesini sağlamak için orijinal bir uzantıymış gibi görünmesine çok özen gösteriliyor.

Bu uzantılardan herhangi birini kullanan internet kullanıcıları, hangi arama motorunu kullanıyor olursa olsun, her arama sorgusunda başka bir yere yönlendiriliyor uzantı geliştiricisi böylelikle reklamlardan para kazanıyor. Daha fazla reklam görüntülemesi, uzantıları oluşturan ve geliştiren kötü niyetli kişilerin daha fazla para kazanması anlamına geliyor. Uzantı geliştiricisi para kazanmaya devam ederken sizin genel olarak kullanıcı deneyiminizin kalitesinde önemli bir düşüş gözlemlenebilir.

Microsoft söz konusu uzantıların çoğunu kaldırdığını belirtti fakat bu uzantıları Microsoft’un kaldırma işleminden önce indirdiyseniz mümkün olan en kısa sürede o uzantılardan kurtulmalısınız. Microsoft bunu ilgili uzantıların herhangi bir web tarayıcısında devre dışı bırakılmasını sağlayacak bir şekilde yapmış olsa da güvende kalmak için bu tür uzantılardan uzak durmaya çalışmalısınız.

Bu, şirketin kötü niyetli uzantılar konusunda ilk harekete geçişi değil. Bu yılın ağustos ayında şirket birkaç kötü amaçlı uzantı daha kaldırdığını duyurmuştu. Ayrıca mayıs ayında Dark Reader geliştiricsii Microsoft Edge’in eklenti mağazasında kötü amaçlı kod içeren bir Dark Reader uzantısı olduğunu bildirmişti. Microsoft, çok geç olmadan bu eklentileri mağazadan kaldırdı ancak bu tür reklamların sonunu getirecek bir eylemde henüz bulunmadı.

Sorundan tek etkilenenin Edge tarayıcısı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Chrome Web Mağazası ile Firefox gibi diğer web tarayıcılarının da benzer sorundan etkilenmeye devam ediyor.