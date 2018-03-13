EDS Kameraları Bir Ayda 50 Bin Hatalı Sürücü Yakaladı

Geçtiğimiz ay itibarıyla yollara koyulan EDS kameraları, trafik güvenliğini sağlamayı hedeflerken aynı zamanda hatalı sürücüleri de yakalıyor. Bir ay içerisinde 50 bin araca ceza kesen EDS, en fazla cezayı emniyet şeridinden giden araçlara uyguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında yeni yapılan anlaşmayla birlikte EDS kameraları 8 Şubat’ta çalışmaya başladı. Trafiğin akışını bozan araçları tespit etmekle yükümlü olan EDS'lerin bir hayli iyi iş çıkarttığını belirtmek gerekiyor.“Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan EDS, yeni yayımlanan usul ve esaslara göre eklemeler de yapılarak revize edildi” açıklamasıyla tanıtılan kameralar, 50 bin sürücüyü yakaladı.

EDS kameralarına en çok takılan ehliyet şeridi hataları 17.911 kişinin ceza almasına neden oldu. 235 lira cezaya tabi tutulan bu sürücüleri ise, 12.936 kişi ile hız sınırını yüzde 30'dan az aşanlar takip etti. Üçüncü sırada da hız sınırını yüzde 30’un üzerinde aşan 1.783 kişiye 488’er lira ceza kesildi. Bu şekilde 8 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 50 bin kişiyi yakalamayı başaran kameralar, İstanbul’daki kaza sayısının azalmasında da etkili oldu.

İstanbul trafiğine büyük katkı sağladığı ifade edilen EDS kameralarının çalışmalara hızla devam edeceği belirtildi. Ayrıca mobil EDS sayesinde park ihlali yaptığı tespit edilen 406 kişiye 108’er lira ceza kesildi. Bakalım bundan sonraki süreçte EDS ne kadar başarılı olacak, göreceğiz.

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