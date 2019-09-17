Edward Snowden, Adil Yargılanma Şartıyla Ülkesine Dönmek İstiyor

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı oaln Edward Snowden, bundan yaklaşık altı yıl önce NSA’ya ait begeleri ifşa etmesi nedeniyle olay olmuştu. O günden beri ABD’ye ayak basamayan Snowden, adil yargılama garanti edilirse ülkesine geri dönmek istediğini dile getirdi.

Şu an Rusya’da yaşayan Snowden, Amerikan CBS televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminden af istemediğini, sadece adil yargılanmak istediğini belirten Snowden açıklamalarına şu şekilde devam etti:

''ABD'ye geri dönmek istiyorum, nihai hedef bu. Hayatımın geri kalanını hapishanede geçireceksem üzerinde anlaşmamız gereken tek talebim adil yargılanmam ancak Amerikan yönetimi bunun güvencesini vermiyor çünkü kamu yararı savunmasından faydalanmama müsaade etmeyecek.''

Edward Snowden’in ifşa ettiği belgeler o dönem ortalığı ayağa kaldırmıştı. Çünkü bu belgeler, NSA’nın Amerikan internet şirketlerinin özel iletişim verilerine ve mahkeme izni olmadan yabancı ülke vatandaşlarının internet yazışmalarına erişebildiği ortaya çıkmıştı. Belgelerde ayrıca NSA’nın yurt dışında organize ettiği gizli birimler aracılığıyla hükümet binalarını dinlediği de belirlenmişti. Bu dinlemelerden en çarpıcı olanı ise Angela Merkel’in telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkarılması olmuştu.

Edward Snowden şimdilerde Rusya’da hayatını sürdürken “Permanent Record” isimli anılarını yazdığı kitabını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.