Edward Snowden'in Güvenlik Uygulaması 'Haven' Çıktı

Eski NSA ajanı Edward Snowden kişisel güvenliğine önem veren kullanıcılar için Android platformuna bir güvenlik uygulaması geliştirdi. Ucuz Android cihazlarınızı tam teşekküllü bir ev güvenlik sistemine dönüştüren 'Haven' uygulaması ile birlikte odada olmadığınız anlarda neler olup bittiğini artık öğrenebileceksiniz.

Haven uygulaması telefondaki ışık, kamera ve ses sensörlerini kullanıyor. Cep telefonu odada bırakıldığında birinin odaya girmesi durumunda ses ve görüntü kaydı almaya başlıyor. Böylece kişi odada olmadığı anda neler olup bittiğini daha sonra telefonunu aldığında öğrenebiliyor. Uygulamayla ilgili Wired'ın sorularını yanıtlayan Snowden, ilginç bir benzetme yapıyor. Haven'i akıllı bir bekçi köpeğine benzeten eski NSA ajanı, "Akıllı bir bekçi köpeğiniz olduğunu düşünün siz odanızda değilken bir müdahale olduğunda sadece havlamayacak aynı zamanda olaylara tanıklık da edecek” ifadelerini kullanıyor.

Haven'in ekibinde Freedom of the Press Foundation (Basın Özgürlüğü Vakfı) ve Guardian Project bulunuyor. Bu kuruluşlar aynı zamanda uygulama prototipinin finansmanını da sağlıyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Edward Snowden Kimdir?

ABD’nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran ve Rusya’da yaşayan eski bir NSA çalışanıdır. ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) insanların özel mesajlaşmalarını ve telefon konuşmaları nasıl dinlediğini ortaya çıkarmasından bu yana ABD'ye dönmemiştir. Onu devlet mallarının casusluğu ve hırsızlığıyla suçlayan Amerikalı yetkililer tarafından bir kaçak olarak görülmektedir. Ünlü yönetmen Oliver Stone Snowden'ın yaşamı hakkında Snowden adlı filmi 2016 yılında yayımlamıştır. 2014 yılında Laura Poitras tarafından Citizenfour adlı belgeseli hazırlanmış, 24 Ekim 2014'ten itibaren halk gösterimine açılmıştır.