Edward Snowden, Uzaylılarla İlgili Gerçekleri Anlattı

ABD tarafından casuslukla suçlanan Edward Snowden, uzaylılarla ilgili son derece önemli açıklamalar yaptı. Neredeyse herkesin en çok merak ettiği sorular içerisinde yer alan uzaylıların olup olmadığı, kısmi olarak da olsa cevap buldu. İşte haberimizin detayları.

ABD'li ünlü komedyen Joe Rogan'ın podcast yayınına katılan eski NSA çalışanı Edward Snowden, uzaylılarla ilgili herhangi bir belgeye ABD kaynaklarında rastlanmadığını ifade etti. Snowden, hatırlayacağınız üzere ABD tarafından adeta düşman ilan edildi. Bu nedenle kendisinin doğru söyleme ihtimali çok daha yüksek.

Edward Snowden, herkesi şaşırtmayı başardı

Uzaylılarla ilgili merak bazı kişilerin ABD'de bulunan 51. Bölge'ye baskın düzenlemesine neden oldu. Bu baskın her ne kadar daha sonradan parti etkinliğine dönüştürülürse bile, yine de tehlike oluşturuyordu. Sadece bu nedenle bile Snowden tarafından yapılan açıklamalar önemli görülüyor.

Uzun bir süredir Rusya'da yaşamak zorunda kalan Edward Snowden, uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarda dürüst olma ihtimali yüksek birisi. Ayrıca kendisi NSA'da çalışmasından dolayı ABD'nin bütün sistemlerine girebiliyordu.

Edward Snowden yaptığı açıklamanın devamında ABD'nin uzaylılarla ilgili bilgileri gizlemesi oldukça iyi bir güvenliğe sahip olduğunu gösteriyor dedi. Bu açıklamalar uzaylılarla ilgili çeşitli komplo teorilerine soğuk su döktü. Peki sizce de uzaylıların varlığı gizleniyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.