Ücretsiz Futbol Oyunu eFootball 2022 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Japonya merkezli Konami'nin yeni ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca eFootball 2022 takımlar, stadyumlar, modlar belli oldu.
Konami tarafından yapılan duyuru ile birlikte eFootball 2022 çıkış tarihi belli oldu. Peki, Konami'nin yeni futbol oyunu eFootball 2022 ne zaman çıkacak? Yeni futbol oyununa ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
eFootball 2022 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami, geçtiğimiz aylarda duyurulan ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 çıkış tarihini açıkladı. Futbol oyunu 30 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.
eFootball 2022 isimli video oyunu sonbahar mevsiminde iOS ve Android platformlarına da çıkacak. Böylece oyun, mobil cihazlar üzerinden de ücretsiz olarak oynanabilecek.
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eFootball serisinin yapımcısı Seitaro Kimura, yaptığı açıklamada, "eFootball'un platformumuzun genel adı olması nedeniyle, çeşitli içeriklerle zenginleşecek ilk sezonumuzun resmi adını 'eFootball 2022' koyduk" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:
"Platformlar arası eşleştirme ve mobil denetleyici desteği gibi yeni özellikler getiren güncellemeler, önümüzdeki aylarda sık sık yapılacak ve daima ücretsiz olacak. Gelecekteki içerik güncellemeleri ve oyun modları, oyunculara ücretsiz veya Premium seçenekler olarak sunulacak. Oyuncuları sahalara çıkarmak ve geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyoruz."
eFootball 2022'deki (PES 2022) Stadyumlar ve Takımlar
Oyunun lansmanında FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC olmak üzere 9 adet takım yer alacak.
Çapraz platform desteğine sahip olacağı açıklanan futbol oyununda Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu bulunacak.
eFootball 2022 Yeni Maç Modları Neler?
Sonbaharda yayımlanacak büyük bir güncellemeyle birlikte oyuna Creative Teams dahil olmak üzere çeşitli özellikler ücretsiz olarak eklenecek. Creative Teams'te oyuncular hayalindeki kadroyu kurabilecek. Oyunun yeni maç modları şu şekilde:
- eFootball Creative League: Bu mod oyuncuların oluşturdukları Creative Team’lerin diğer oyunculara karşı rekabet ettikleri bir ligdir. Oyuncuların bir sonraki lig seviyesine geçebilmek için puan toplaması gerekiyor. Ayrıca 10 turdan oluşan maçlarda performansa bağlı olarak ödüller kazanılabilecek.
- Tour Event: Oyuncular bu modda bilgisayara karşı tur formatında oynayabilecek ve etkinlik puanları biriktirerek çeşitli ödüllere sahip olabilecek.
- Challenge Event: Bu mod, oyuncuların çevrim içi olarak oynayabilmesine olanak sağlayacak. Belirlenen hedefleri tamamlayarak ödüller kazanılabilecek.
- Online Quick Match: Bu modda 600'den fazla lisanslı kulüp ile diğer oyunculara karşı çevrim içi maç oynanabilecek. Bu modun yalnızca PC ve konsollar olmak üzere platformlar arası eşleştirmeyi destekleyeceği açıklandı.
- Online Match Lobby: Oyuncular özel olarak çevrim içi bir maç odası oluşturabilecek ve diğer oyuncuları teke tek maça davet edebilecek.
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