Ücretsiz Futbol Oyunu eFootball 2022 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Konami tarafından yapılan duyuru ile birlikte eFootball 2022 çıkış tarihi belli oldu. Peki, Konami'nin yeni futbol oyunu eFootball 2022 ne zaman çıkacak? Yeni futbol oyununa ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

eFootball 2022 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami, geçtiğimiz aylarda duyurulan ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 çıkış tarihini açıkladı. Futbol oyunu 30 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

eFootball 2022 isimli video oyunu sonbahar mevsiminde iOS ve Android platformlarına da çıkacak. Böylece oyun, mobil cihazlar üzerinden de ücretsiz olarak oynanabilecek.

eFootball serisinin yapımcısı Seitaro Kimura, yaptığı açıklamada, "eFootball'un platformumuzun genel adı olması nedeniyle, çeşitli içeriklerle zenginleşecek ilk sezonumuzun resmi adını 'eFootball 2022' koyduk" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Platformlar arası eşleştirme ve mobil denetleyici desteği gibi yeni özellikler getiren güncellemeler, önümüzdeki aylarda sık sık yapılacak ve daima ücretsiz olacak. Gelecekteki içerik güncellemeleri ve oyun modları, oyunculara ücretsiz veya Premium seçenekler olarak sunulacak. Oyuncuları sahalara çıkarmak ve geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyoruz."

eFootball 2022'deki (PES 2022) Stadyumlar ve Takımlar

Oyunun lansmanında FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC olmak üzere 9 adet takım yer alacak.

Çapraz platform desteğine sahip olacağı açıklanan futbol oyununda Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu bulunacak.

eFootball 2022 Yeni Maç Modları Neler?

Sonbaharda yayımlanacak büyük bir güncellemeyle birlikte oyuna Creative Teams dahil olmak üzere çeşitli özellikler ücretsiz olarak eklenecek. Creative Teams'te oyuncular hayalindeki kadroyu kurabilecek. Oyunun yeni maç modları şu şekilde: