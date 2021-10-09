eFootball 2022 İçin Güncelleme Geliyor: Tarih Verildi!

Eskiden Pro Evolution Soccer olarak bilinen eFootball 2022 için güncelleme tarihi verildi. Oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan bir tweet ile duyurulan ilk güncelleme, video oyununda yer alan ve çıkış gününde pek çok oyuncunun Steam'de olumsuz değerlendirmede bulunmasına neden olan pek çok hatanın da çözüme kavuşmasını sağlayacak.

Video oyununun Twitter hesabında oyunun yayımlanmasının ardından üzerinden bir süre geçtikten sonra oyuncuların yeni futbol oyununda rastladığı hatalardan ötürü özür tweeti paylaşıldı. Bu tweette ayrıca video oyunundaki çeşitli hataların ele alınacağı güncellemenin tarihine de yer verildi.

eFootball 2022 Güncelleme Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre eFootball 2022'nin ilk güncellemesi, 28 Ekim 2021'de yayımlanacak ve bu güncelleme, video oyununun dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından olumsuz değerlendirilmesine yol açan birçok sorunu ele alacak.

Geçmişteki özür tweetinde çözüme kavuşturulacağı belirtilen sorunlardan bazıları şunlar olmuştu:

Karakterlerin kötü görünmesi

Animasyonların hatalı olması

Oyunun fiziğinin önceki video oyunlarının fiziği ile alakası olmaması

Oyundaki eksiklikler

Diğer teknik sorunlar

Oyuncuların eFootball 2022'de karşılaşmış olduğu sorunların çoğu, lansmandan yaklaşık 1 ay önce sızdırılan bir videoda yer almıştı. Bu sorunların o zaman ele alınmaması, oyun piyasaya sürüldükten sonra oyuncuların söz konusu hatalarla karşılaşması da oyuncuların bu denli tepki vermesine yol açtı.

Oyuncuların büyük bir kısmı, video oyununun hatalar ele alınmadan yayımlanmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile Steam'de oyuna düşük puan verdi. Bu da oyunu çıkar çıkmaz Steam'deki en beğenilmeyen video oyunu yaptı.

Geçen gün oyunun Twitter hesabında Futbol oyununun sevenlerinden bir kez daha özür dilendi fakat bu sefer gelecek güncelleme için tarih de verildi. Güncelleme ile ele alınacak sorunlara değinilmese de oyunun çıkmasından bir gün önce paylaşılan tweette söz konusu sorunların çoğuna zaten değinilmişti.

Pro Evolution Soccer oyuncularının önünde hala beklenecek günler olsa da neredeyse bütün sorunların ele alınacağı bir güncellemenin yakın bir tarihte yayımlanacağını bilmek çoğu oyuncunun içini rahatlatabilir ama unutmamak gerekir ki güncelleme ile bütün sorunların çözüleceğinin bir garantisi yok.