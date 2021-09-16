eFootball 2022 Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 sistem gereksinimleri duyuruldu. İşte merak içerisinde beklenen futbol oyununun PC sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi!
eFootball 2022 sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, eFootball 2022'yi (PES 2022) sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.
eFootball 2022 Sistem Gereksinimleri Neler?
Konami tarafından geliştirilen eFootball 2022 isimli video oyununun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?
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eFootball 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790
- Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
- Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 660 Ti ya da Radeon HD 7790 ekran kartına sahip olmak gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 isteniyor. Bilgisarınızda minimum 8 GB RAM'in yer alması gerekiyor. Oyunun 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı açıklandı.
eFootball 2022 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
- Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan
Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen futbol oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i5-7600 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında ise GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 isteniyor.
Ücretsiz Futbol Oyunu eFootball 2022 Ne Zaman Çıkacak?
Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 çıkış tarihini açıklamıştı. Merak içerisinde beklenen futbol oyunu 30 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.
eFootball 2022 isimli video oyunu sonbahar mevsiminde iOS ve Android platformlarına da çıkacak. Böylece oyun, mobil cihazlar üzerinden de ücretsiz olarak oynanabilecek.
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