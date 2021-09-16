eFootball 2022 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

eFootball 2022 sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, eFootball 2022'yi (PES 2022) sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

eFootball 2022 Sistem Gereksinimleri Neler?

Konami tarafından geliştirilen eFootball 2022 isimli video oyununun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

eFootball 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 660 Ti ya da Radeon HD 7790 ekran kartına sahip olmak gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 isteniyor. Bilgisarınızda minimum 8 GB RAM'in yer alması gerekiyor. Oyunun 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı açıklandı.

eFootball 2022 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen futbol oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i5-7600 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında ise GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 isteniyor.

Ücretsiz Futbol Oyunu eFootball 2022 Ne Zaman Çıkacak?

Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 çıkış tarihini açıklamıştı. Merak içerisinde beklenen futbol oyunu 30 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

eFootball 2022 isimli video oyunu sonbahar mevsiminde iOS ve Android platformlarına da çıkacak. Böylece oyun, mobil cihazlar üzerinden de ücretsiz olarak oynanabilecek.