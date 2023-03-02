eFootball 2023 Dünya Çapında 600 Milyon İndirmeye Ulaştı

KONAMI, eFootball 2023'ün mobil sürümünde 600 milyon indirmeye ulaşmayı kutlamak adına çeşitli kampanya ve etkinlik düzenleneceğini açıkladı. İlk olarak bu sezonki oyuncu başarılarını yansıtan yeni "Show Time" kart teması oyuna eklenirken, bu süre içerisinde oyuna giren oyuncular Neymar Jr'ın "Show Time" kartına sahip olacak.

Bu kampanyanın sıra oyuna her gün giriş yaptığınız takdirde yeni futbolcular edinmeniz gerekli olan 280 jetonu kazanabilirsiniz. 2 Mart'tan 30 Mart tarihine kadar 28 gün boyunca her gün giriş yaparak jeton kazanmanız mümkün.

Rüya Takımınızı Kurmak İçin Çeşitli Ödüller Kazanabileceksiniz

Kazandığınız bu ödüllerle birlikte çeşitli etkinliklerde yer alabilir ve rüya takımınızı güçlendirmek futbolcularını eğitebilirsiniz. Bu etkinliklerden ilki Neymar Jr veya Lionel Messi kullanarak gol atmak üzerine olacak. 2-16 Mart tarihleri arasında Neymar Jr ile, 16-30 Mart tarihleri arasında Lionel Messi ile gol attığınız takdirde oyun puanları, eFootball jetonları ve 10.000 deneyim puanı kazanmanız mümkün olacak.

Bu etkinliklerin süreceği süreç boyunca eFootball coinlerinde de indirim olacak. Rüya takımlarınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan coinleri oldukça ucuza edinebileceksiniz.