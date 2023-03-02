eFootball 2023 Dünya Çapında 600 Milyon İndirmeye Ulaştı
KONAMI, popüler futbol oyunu eFootball 2023'ün 600 milyon indirmeye ulaştığını açıkladı. İşte bu başarıyı kutlamak için gerçekleştirilecek etkinlikler!
KONAMI, eFootball 2023'ün mobil sürümünde 600 milyon indirmeye ulaşmayı kutlamak adına çeşitli kampanya ve etkinlik düzenleneceğini açıkladı. İlk olarak bu sezonki oyuncu başarılarını yansıtan yeni "Show Time" kart teması oyuna eklenirken, bu süre içerisinde oyuna giren oyuncular Neymar Jr'ın "Show Time" kartına sahip olacak.
Bu kampanyanın sıra oyuna her gün giriş yaptığınız takdirde yeni futbolcular edinmeniz gerekli olan 280 jetonu kazanabilirsiniz. 2 Mart'tan 30 Mart tarihine kadar 28 gün boyunca her gün giriş yaparak jeton kazanmanız mümkün.
Rüya Takımınızı Kurmak İçin Çeşitli Ödüller Kazanabileceksiniz
Kazandığınız bu ödüllerle birlikte çeşitli etkinliklerde yer alabilir ve rüya takımınızı güçlendirmek futbolcularını eğitebilirsiniz. Bu etkinliklerden ilki Neymar Jr veya Lionel Messi kullanarak gol atmak üzerine olacak. 2-16 Mart tarihleri arasında Neymar Jr ile, 16-30 Mart tarihleri arasında Lionel Messi ile gol attığınız takdirde oyun puanları, eFootball jetonları ve 10.000 deneyim puanı kazanmanız mümkün olacak.
Bu etkinliklerin süreceği süreç boyunca eFootball coinlerinde de indirim olacak. Rüya takımlarınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan coinleri oldukça ucuza edinebileceksiniz.
FIFA ve PES'ten Sıkıldıysanız 90'ların Sevilen Futbol Oyunu Steam'e Geliyor
Günümüzde FIFA 23 ve PES veya daha doğrusu eFootball, Football Manager ile birlikte futbol oyunu ortamına hükmediyor ancak bu oyunlardan bıkmaya başladıysanız ve Michael Owen ile Alan Shearer'ın zamanlarına geri dönmek istiyorsanız 90'lı yılların klasik futbol oyunu Steam'e geliyor.
Konami, eFootball'un Tamamlanmamış Bir Oyun Olduğunu Kabul Ediyor
Konami, eFootball'un geçen yılki feci çıkış sürecinde "birden çok faktörün" katkıda bulunduğunu kabul etti ancak sonraki süreçte "aldıkları geri bildirim ve görüşlere dayalı olarak iyileştirmelere ve düzeltmelere öncelik verdiklerini" söyledi.
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