eFootball GamesCom 2021 Fragmanıyla Oynanış Detayları Paylaşıldı

eFootball GamesCom 2021 fragmanı yayınlandı. Yedi dakikaya yakın uzunluğu olan bu fragman, merak edilen oynanış detaylarını ortaya çıkartıyor. Haberimizin içeriğinde bu detayları almanın yanı sıra, sonunda da fragmana göz atabilirsiniz.

Japonya menşeli oyun yayıncısı Konami, yakın bir zaman önce yaptığı duyuru ile ünlü PES serisinin adının eFootball değiştirilerek kısmen ücretsiz olarak yayınlanacağını müjdelemişti. Ne var ki oyundaki bazı içeriklerin de ücretli satılması ile oyunculara istedikleri deneyimi oluşturmaları için özgürlük tanınacağı da belirtilmişti.

Yine yakın bir zaman önce gerçekleştirilen çevrimiçi testin ardından, merak edilen oynanış detayları da dün başlayan GamesCom 2021 fuarı sırasında yayınlanan yeni bir fragman ile ortaya çıktı.

eFootball GamesCom 2021 Fragmanıyla Oynanış Detaylar Ortaya Çıkıyor

Yayınlanan yeni fragman ile eFootball oyununun oynanış detaylarının dokuz başlık altında toplandığını görebiliyoruz. Bunlardan ilki topa dokunuşu kontrol etme olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde, topu sürme hızı ile çekeceğiniz şutun ne kadar sert olacağını ayarlayabilmeniz mümkün olacak. DualSense kolunun da etkin kullanılması ile bir futbolcunun hareketlerini hissedebileceğiz.

Bir diğer önemli özellik ise defans oyuncusunu kandırmaya yönelik. Sezgisel komutlar sayesinde top sürmede ve vücut çalımlarında fazlaca çeşitlilik olacak ve bunları taktiğe bağlı olarak birbirleriyle entegreli kullandığınız zaman, hücum ve defans oyuncuları bire bir pozisyonlarda rakiplerini daha kolay geçebilecekler.

Oyun boyunca gelen şutları önlerine atlayarak veya uygun bir zamanlama ile pası keserek engelleyebilmenin mümkün olacağı söyleniyor. Bu sayede de, kalenin yakınlarındaysanız, topu çalmanız durumunda bir golü yoktan var edebileceksiniz.

Yayınlanan videoda, fiziksel mücadelelere de dikkat çekiliyor. Gerçek maçlardaki fiziksel savunmayı defans sırasında bir komut ile uygulayabileceksiniz. Ayrıca fiziksel müdahale ile topu oyunda tutabileceksiniz, ki bu da her iki taraf için dinamik bir eFootball’un oluşmasına olanak tanıyacak.

Bildiğiniz gibi yeni oyunda, eskiye oranla dört kat daha fazla animasyon olacak. Yeni gelen animasyonlar, keskin şut çekmeyi mümkün kılacak. Bununla birlikte keskin ortalar yapabilecek, hızlı aşırtma paslar atabilecek ve havadan şutlar çekebileceksiniz de. Ancak bunlar için oldukça uygun bir fırsatı kollamanız gerekecek.

Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen eFootball duyurusunda ön plana çıkan teknolojilerden birisi, hatırlayacağınız üzere Hareket Eşleştirme idi. Bu teknoloji sayesinde her futbolcunun hareketi, topun, hareket hızının, vücut yönünün, fiziksel kabiliyetinin ve çok daha fazlasının hesaplanması ile etkilenecek. Elden geçirilen faul kararlarıyla da birleşince, bizlere çok daha gerçekçi bir futbol oyununun sunulması için de zemin hazırlanmış olacak.

Konami tarafından yayınlanan fragmanda, ayağında top olmayan futbolcuları kontrol eden yapay zekanın yenilenmesi ile oyuncuların defans veya hücum sırasında bunu avantajlarına kullanabileceklerine de dikkat çekiliyor. Yeni kamera sistemi olan Kapışma (Duel) ise bire bir anlarında yakınlaştırma yaparak, bu mücadelenin en ince detaylarını görmemize olanak tanıyacak. Sair zamanlarda ise normal görüş alanına geçiş yapılacak. Bunların yanı sıra, oyunun genelinde de birçok yönden iyileştirmelerin yapılacağı da söylenenler arasında yer alıyor.

Henüz net bir çıkış tarihi olmayan eFootball oyununun Sonbahar mevsiminde PC (Microsoft Store ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için yayınlanacak olup, sonrasında da Android ve iOS kullanıcılarıyla da buluşturulacak.