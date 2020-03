eFootball PES 2020 için 2020 Avrupa Kupası Güncellemesi Yayınlanacak

Bu sene 2020 Avrupa Kupası düzenlenecek. Geleneksel olarak Konami de eFootball PES 2020 için futbol turnuvasına özel içerik güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.

Sonu çift sayı ile biten yıllarda, dönüşümlü olarak Dünya Kupası ve Avrupa Kupası turnuvaları düzenleniyor. Son olarak 2018 yılındaki Dünya Kupası sonrasında bu sene Avrupa Kupası gündemde. Ne var ki dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü nedeniyle turnuvanın tehlikeye girmesinden dolayı, yetkililer Eylül ayına veya 2021 yılına kaydırmak, maçları seyircisiz oynatmak veya şehir değişiklikleri yapmak gibi alternatif çözüm arayışındalar.

Öte yandan, Konami ise geleneksel olarak her turnuvada olduğu gibi Avrupa Kupası ile bağlantılı olarak eFootball PES 2020 için özel bir güncelleme yayınlayacak. Şu an için 30 Nisan 2020 tarihi belirlenmiş ama Avrupa Kupası ertelenme durumu ile karşı karşıya kalırsa, bu tarihin de değişebileceğini unutmamak gerek.

Konami tarafından detaylandırılan bu özel eFootball PES 2020 UEFA EURO 2020 güncellemesinin içeriğinde, kendi turnuvanızı düzenleyebileceğiniz özel bir mod, güncel ekipmanları ile elli beş UEFA ulusal takımının tamamı, Wembley ve Saint Petersburg stadyumları, resmi kupa ve turnuvada kullanılacak olan top bulunacak.

Bunların yanı sıra güncelleme ile myClub ve Matchday modlarına da UEFA EURO 2020 temalı içerikler getirilecek.

📣 UEFA EURO 2020 update coming April 30th!



The free upcoming #eFootballPES2020 update includes:



🏆 UEFA EURO 2020 tournament mode

👕 All 55 UEFA national teams & latest kits

🏟️ Wembley & Saint Petersburg Stadiums



Plus EURO 2020 themed myClub & Matchday content! pic.twitter.com/qLEXHUYlsj