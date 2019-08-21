eFootball PES 2020 için Euro 2020 İçeriği Yayınlanacak

Eğer FIFA ve PES serilerini yakından takip ediyorsanız, elbetteki Dünya Kupası ve Avrupa Kupası organizasyonlarının olduğu senelerde bu iki serinin güncel oyunları için organizasyonlara özel içeriklerin yayınlandığını biliyorsunuzdur. Konami bu geleneğin eFootball PES 2020 ile devam edeceğini duyurdu.

Bildiğiniz gibi Konami ile UEFA arasındaki on yıllık anlaşma geçtiğimiz sene sona ermişti. Bu gelişme sonrasında atak yapan Electronic Arts, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi lisanslarını tarafına geçirmişti. Ancak bu durum eFootball PES 2020 için özel bir anlaşmanın imzalamasına engel olmadı. Önümüzdeki sene düzenlenecek olan sıradaki Avrupa Kupası için Konami ve UEFA özel bir anlaşma imzaladılar.

Bu özel anlaşma bağlamında, 2020 yılının ikinci çeyreğinde futbol oyunu için Euro 2020 indirilebilir içeriği yayınlanacak. İçerik elliden fazla ulusal takım ile çıkışını gerçekleştirecek. Bu takımların arasında son şampiyon Portekiz resmi kitleri, armaları ve futbolcuları ile yer alacak.

Şimdilik bu içeriğin halihazırda oyuna sahip olanlar için ücretli mi yoksa ücretsiz mi sunulacağı belirsiz. Ayrıca kutulu bir versiyon da görüp görmeyeceğimize dair bir bilgi bulunmuyor ama ilerleyen zamanlarda daha fazla detayın paylaşılacağından eminiz. Gelişmeler için takipte olacağız.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.