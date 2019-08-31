eFootball PES 2020'nin Ana Lig Modu Fragmanı Yayınlandı

Konami eFootball PES 2020 ile ilgili tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni fragman ile oyunun yenilenmiş Ana Lig modu gösterildi.

Serinin bu seneki üyesi birçok açıdan önemli değişiklikler ile gelecek. Arayüz, görsellik, oynanış özellikler derken Ana Lig de yaşanacak olan değişikliklerden nasibini alacak. Bunların başında bildiğiniz gibi diyalog seçimleri bulunuyor. Fragmanda da gördüğümüz üzere tercihimize göre Zico, Johan Cruyff, Diego Maradona, Bebeto, Roberto Carlos, Ruud Gullit ve Lothar Matthaus gibi futbol efsanelerinden birini alıyor ve sonrasında da etkileşimli sisteme bağlı olarak kendi tarzımıza göre diyalogumuzu seçiyoruz. Bu sayede hem gerçek bir menajermişiz hissiyatını yaşıyor hem de kulübümüzün gelişimini daha etkili bir biçimde yönetebiliyoruz.

Ana Lig ile ilgili bir diğer husus ise geliştirilmiş gerçek dünya verisi entegrasyonu olacak. Bu özellik oyun ve gerçekçilik arasında bir köprü oluşturacak. Bir diğer deyişle, Ana Lig transfer pazarındaki ücretler ile gerçek dünya futbolundaki ücretler birbirleriyle örtüşecekler.

Hemen aşağıdan izleyecebileceğiniz fragmanda menajer seçim ekranını, transfer müzakerelerini, diyalog seçiminin yanı sıra sezonun açılışı öncesinde yapılan maçları ve derbi maçları da dahil oynanış kısımlarını görebilmek mümkün oluyor.

PlayStation 4, PC, Xbox One ve iOS ve Android tabanlı cihazlar için geliştirilmekte olan eFootball PES 2020,10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.