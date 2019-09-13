eFootball PES 2020'nin İnceleme Puanları Fena Görünmüyor

Çıkışını beklediğimiz iki futbol oyunundan eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulmuştu. Bu sene önemli değişikliklerin yaşandığı futbol oyununun inceleme puanları ortaya çıktı.

Her sene PES adıyla çıkmasına alıştığımız seri, bu sene eFootball PES 2020 adıyla satışa sunuldu. Konami tarafından yapılan açıklamaya bağlı olarak serinin geleceğinin elektronik sporlara yönelecek olmasından dolayı böyle bir isim değişikliğinde karar kılınmıştı. Ünlü İspanyol yıldız Andres Iniesta ile gerçekleştirilmiş olan yakın çalışma eşliğinde oynanışa yönelik gelişimin yanı sıra ana ligdeki değişikliklerin ve rekabete dayalı yeni Matchday modunun da yer alacağı eFootball PES 2020 için şimdiye kadar yapılan puanlamalar fena görünmüyor.

Metacritic sitesinde PlayStation 4 ortalaması 83 / 100. PC tarafında herhangi bir inceleme puanı bulunmazken, Xbox One platformu için de sadece MondoXbox ve Jeuxvideo.com sitelerinin inceleme puanlarını görebiliyoruz.

eFootball PES 2020 İnceleme Puanları