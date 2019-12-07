eFootball PES 2020'nin Veri Paketi 3.0 İçeriği Yayınlandı

Konami popüler futbol oyunu serisinin son üyesi, eFootball PES 2020 için Veri Paketi 3.0 içeriğini yayınladı. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan bu içerik ile stadyumlar, milli takım formaları ve oyuncu yüzleri güncellenirken yeni kramponlar ekleniyor.

Öncelikle stadyumlar ile başlayalım. Old Trafford (Manchester United FC) ve Allianz Stadium (Juventus FC) stadyumlarının dış cepheleri Veri Paketi 3.0 sonrasında son derece gerçekçi bir görünüm kazanacak. Cicero Pompeu de Toledo (Sao Paulo) stadyumunda ise ilave görüntüler sayesinde, maçların başlamasından önce oyuncuları tünel içindeyken görebileceksiniz. Oyuna ayrıca Arena do Gremio (Gremio Foot-Ball Porto Alegrense, Brezilya) adıyla yeni bir stadyum daha ekleniyor.

Bu yeni veri paketi ile otuzun üzerindeki yıldız oyuncunun yüzü son derece gerçekçi ve ayrıntılı görünecekken, Almanya, İspanya, Japonya, Kuzey İrlanda, Galler, Belçika ve İskoçya milli takımları da yeni Adidas as takım formalarına kavuşmuş oluyor.

Son olarak, Copa, NEMEZIZ, Predator ve X olmak üzere dört yeni Adidas ve MORELIA NEO II, REBULA 3 RED/WHITE ve REBULA 3 BLACK/YELLOW olmak üzere üç yeni MIZUNO dahil yeni yeni kramponlar eFootball PES 2020 oyuncularının beğenisine sunulacak.

Konami tarafından yayınlanan Veri Paketi 3.0 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.