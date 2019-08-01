eFootball PES 2020 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Konami geçtiğimiz ayın başlarında yaptığı açıklama doğrultusunda eFootball PES 2020 oyununun demosunu bu hafta içinde yayınladı. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlanan demo sonrasında Japonya menşeli yayıncı PC kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir duyuru daha yaptı. eFootball PES 2020 oyununun sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

eFootball PES Twitter hesabı üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerine bakacak olursak, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yeni çıkacak olan oyun da yüksek seviyede sistem ihtiyaçları bulunmuyor. Oyunu en düşük ayarlarda rahatlıkla oynayabilmek için Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 işlemcisi, 4 GB belleği ve 2 GB belleği olan NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı olan bir bilgisayar işinizi görecektir.

Açıklanan konfigürasyonların tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

eFootball PES 2020 En Düşük Sistem Gereksinimleri (1280 x 720)

İşletim Sistemi: Windows 7 Hizmet Paketi 1 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Belleği: 2 GB

DirectX: DirectX Versiyon 11.0

Depolama Alanı: 40 GB

eFootball PES 2020 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1920 x 1080)