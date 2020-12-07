eFootball PES 2021 LITE Çıktı! PC ve Konsolda Hemen Oynayabilirsiniz

eFootball PES 2021 LITE çıktı! Pro Evolutioan Soccer 2021'in ücretsiz sürümü olarak adlandırabileceğimiz Lite, PC ve konsollara çıkışını gerçekleştirdi. Konami tarafından geliştirilen popüler futbol oyun serisinin yeni sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. PES 2021 LITE oyununun özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

eFootball PES 2021 LITE Nasıl İndirilir?

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen video oyun serisi olan Pro Evolution Soccer’ın bu yılki sürümü, önceki sürümlerden çok farklı bir biçimde piyasaya sürüldü. Pro Evolution Soccer 2022 oyununa odaklanan Konami firması, bu sene yeni oyun çıkarmak yerine PES 2020 için sezon güncellemesi yayımlamıştı. Yani eFootball PES 2021 olarak isimlendirilen sezon güncellemesinde grafik anlamında herhangi bir gelişme olmamıştı.

Konami firması, bu yıl piyasaya sürülen yeni PES oyununun ücretsiz sürümü olan eFootball PES 2021 LITE’ı yayımladı. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz video oyununda serinin en önemli modu olan myClub’a sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. MyClub modu sayesinde oyun tarzınıza uyan futbolcuları alarak kendi takımınızı kurabilirsiniz. Takımdaki futbolcularının uyumunun oldukça önemli olduğu bu modda, acemi futbolculara antrenman yaptırarak özelliklerini artırabilirsiniz. Ayrıca diğer oyunculara karşı avantaj elde etmek için güçlü özelliklere sahip futbolcular ile sözleşme imzalayabilirsiniz.

PES 2021 LITE üzerinden “Match Day” yani “Maç Günü” isimli rekabetçi PvP moduna erişebilirsiniz. Ücretsiz futbol oyununda çevrim içi modların yanı sıra çevrim dışı olarak maç yapabilir ve antrenman moduna ulaşabilirsiniz. PC ve PlayStation 4 platformlarında oldukça popüler olan düzenleme modu sayesinde formaları, amblemleri, takım isimlerini ve daha fazlasını kişiselleştirebilir ve oluşturabilirsiniz.

PES 2021’in ücretli ve ücretsiz sürümlerine sahip olan oyuncular aynı sunucuda oynayabiliyor. Bu da maç bulma konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Birçok stadyumun yer aldığı ücretsiz sürümde “Yerel Maç”, “Antrenman”, “Ortaklaşa”, “MyClub” Matchday” “Online Turnuva” gibi oyun modları bulunuyor. Yerel Maç ve Ortaklaşa modlarında FC Barcelona, FC Bayern Munchen, Juventus, Manchester United ve Arsenal yer alıyor. Konami tarafından paylaşılan bilgiye göre diğer tüm oyun modlarında oyunun tam sürümüyle aynı takımlar kullanılabiliyor.

PES 2021 LITE, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun PC sürümüne Steam mağazası üzerinden erişebilirsiniz. Konami tarafından geliştirilen ücretsiz futbol oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.