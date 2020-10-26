eFootball PES 2021 Mobil Platformlara Çıktı! Hemen İndirin

Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen eFootball PES 2021 mobil platformlar için yayımlandı. Konami tarafından geliştirilen futbol oyununda birçok lisanslı takım bulunuyor. Android veya iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinden eFootball PES 2021’yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

eFootball PES 2021 Mobil Sürümü Nasıl İndirilir?

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen video oyun serisi olan PES'in bu yılki sürümü çok farklı bir şekilde sunuldu. PES 2022 oyununa odaklanan Konami, bu yıl yeni oyun çıkarmak yerine PES 2020 için sezon güncellemesi yayımlamıştı. Yani eFootball PES 2021 olarak adlandırılan sezon güncellemesinde grafik anlamında bir gelişme olmamıştı.

Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2021 mobil platformlara da çıkışını gerçekleştirdi. Android cihaza sahip olan kullanıcılar Google Play Store, iOS cihaza sahip olan kullanıcılar ise App Store uygulama mağazası üzerinden futbol oyununun mobil sürümünü ücretsiz olarak indirebilir ve mobil oyunu hemen oynamaya başlayabilir. Oyunu yükleyebilmek için cihazınızın 1.9 GB kullanılabilir depolama alanına sahip olması gerektiğini belirtelim. Ayrıca oyun yüksek boyuta sahip olduğu için mobil veri yerine Wi-Fi ağını tercih edebilirsiniz. Peki, Konami’nin mobil platformlar için yayımladığı futbol oyunu neler sunuyor?

eFootball PES 2021 mobil sürümünde FC Barcelona, ​​Manchester United, Arsenal, Juventus, FC Bayern Münih ve AS Roma gibi birçok lisanslı kulüp bulunuyor. Oyunda Iconic Moment Series olarak adlandırılan bir seri yer alıyor. Iconic Moment Series, mevcut ve eski futbol yıldızlarının kariyerlerindeki en önemli anlarını tekrar yaşamanıza imkan sunuyor. Oyuncu istatistikleri, gerçek maçlardan elde edilen veriler kullanılarak eFootball PES 2021 sürekli olarak güncellenecek. Böylece oyun güncelliğini her zaman koruyacak.

Futbol oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız ve cihazınızda 1.9 GB kullanılabilir depolama alanı bulunuyorsa Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2021 oyununun mobil sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Çok oyunculu moda sahip olan futbol oyunu ile gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile maç yapabilirsiniz.

Konami ayrıca mobil oyuna ait 56 saniye uzunluğunda tanıtım videosu da yayımladı. Yayımlanan tanıtım videosuna baktığımızda oyunun oynanış sisteminin serinin önceki oyununa oldukça benzediğini görüyoruz. Konami tarafından geliştirilen futbol oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz olarak yayımlanan eFootball PES 2021 ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.