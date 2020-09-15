eFootball PES 2021 Season Update Çıktı: PlayStation Mağaza Fiyatı Arttı!

Yeni adıyla eFootball PES serisinin yeni oyunu eFootball PES 2021 Season Update satışa sunuldu. Bunun şerefine Konami, etkileyici bir çıkış fragmanı yayınladı. Detaylar haberimizde.

Microsoft Store üzerindeki sızıntı sonrasında eFootball PES 2021 Season Update, Haziran ayı içerisinde resmi olarak duyurulmuştu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan yeni oyun, geliştirici ekibin kaynaklarını büyük ölçüde yeni nesil için geliştirilmekte olan eFootball PES 2022 oyununa aktarmasından dolayı farklı bir şekilde satışa sunulmasına karar verilmişti. Serinin önceki oyunlarının aksine eFootball PES 2020 için bir sezon güncellemesi olarak oyuncuların beğenisine sunulması uygun bulunmuştu.

eFootball PES 2021 Season Update, eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için takım ve oyuncu güncellemelerinin yanı sıra UEFA EURO 2020 moduna da sahip. Bununla birlikte devam eden salgının etkisine bağlı olarak, gerçek yaşamdaki bazı futbol ligleri ve / veya turnuvalar ile ilgili ani kural değişiklerinin yaşanabileceği ve nedenle de oyundaki kurallar ile uyumsuzluğun meydana gelebilecek. Dahası ise yeni güncellemeler ile ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yaşanabilecek.

eFootball PES 2021 Season Update Artık Piyasada!

Resmi PES sayfasından yapılan duyuru ile eFootball PES 2021 Season Update, bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Eğer halihazırda eFootball PES 2020 veya LITE sürümüne sahipseniz, 29 Ekim 2020 TSİ 00:00'a kadar sürecek olan kampanya dahilinde istediğiniz bir kulüp sürümüne % 20 indirim ile sahip olabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, çıkışı ile birlikte oyunun PlayStation mağaza fiyatının arttığı da gözlerden kaçmadı. Standart sürüm 199 TL iken kulüp sürümleri ise artık 219 TL olmuş durumda. Diğer mağazalarda böyle bir değişiklik şu an için yaşanmış değil ama ilerleyen saatlerde böylesi bir değişiklik yaşanırsa, bu habere güncelleme olarak ekleyeceğiz.

eFootball PES 2021 Season Update için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.