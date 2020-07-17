eFootball PES 2021 Season Update Resmen Duyuruldu

eFootball PES 2021 Season Update, Konami tarafından duyuruldu. eFootball PES 2020'nin güncellenmiş versiyonu olacak oyun, Sonbahar mevsiminde satışa sunulacak.

Bu senenin PES oyunu oldukça farklı bir şekilde satışa sunulacak. Hatırlarsanız, geçtiğimiz hafta sonunda Microsoft Store üzerindeki listeleme ile eFootball PES 2021 oyunun sezon güncellemesi olarak geleceğine dair bir işaret almıştık. Bundan birkaç gün sonra da resmi bir açıklama gelmiş ve listeleme doğrulanmıştı. PES ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni nesil PES için düğmeye basılmış ve bütünüyle bu oyuna odaklanabilmek için de sıradaki oyunun eFootball PES 2020 için sezon güncellemesi olarak yayınlanmasına karar verilmişti.

eFootball PES 2021 Season Update Geliyor

Bugün ise duyuru fragmanı yayınlandı. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan eFootball PES 2021 Season Update, 15 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak. Eğer dilerseniz, platform tercihinize bağlı olarak PlayStation, Steam veya Xbox mağazasından ön-sipariş ile satın alabilirsiniz.

eFootball PES 2020 oyunun güncel hale getirilmiş versiyonu olacak ve bağımsız olarak satışa sunulacak. Ana oyunun üzerine, yeni sezon için güncel oyuncu verilerini ve kulüp kadroları ile UEFA Euro 2020 modunu da içerecek. Bazı lisanslı liglerin ve takımların güncel verileri, yeni oyun satışa sunulduktan sonra mevcut olacakmış.

Son olarak, salgın nedeniyle gerçekteki bazı futbol liglerinde ve turnuvalarında beklenmedik kural değişikliklerinin yaşanabileceği ve bunun sonucunda da arada bir takım tutarsızlıklara neden olabileceğine dikkat çekilmiş. Ayrıca güncellemeler ile liglere ve turnuvalara etki eden başka değişikliklerin de olacağı söylenmiş.

eFootball PES 2021 Season Update için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.