eFootball PES 2021 Tanıtım Videosu Yayımlandı

Konami, bu yıl yeni bir PES oyunu çıkarmak yerine PES 2020'nin güncellenmiş versiyonunu çıkaracak. Yani popüler futbol oyunu bir sezon güncelleme şeklinde gelecek. Konami, eFootball PES 2021 olarak adlandırdığı sezon güncellemesi için bir tanıtım videosu yayımladı. eFootball PES 2021 tanıtım videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

eFootball PES 2021 Tanıtım Videosu Neler Sunuyor?

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen video oyun serisi olan PES'in bu yılki sürümü çok farklı bir şekilde sunulacak. PES 2022 oyununa odaklanan Konami, bu yıl yeni oyun çıkarmak yerine PES 2020 için sezon güncellemesi yayımlayacak. Yani eFootball PES 2021 olarak adlandırılan sezon güncellemesinde grafik anlamında bir gelişme olmayacak.

eFootball PES 2021 ait yeni bir tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan tanıtım videosuna göre Konami AS Roma takımı ile iş birliği yapıyor. Söz konusu iş birliği neticesinde eFootball PES 2021'e İtalya'nın en önemli futbol kulüplerinden bir tanesi olan AS Roma takımı daha detaylı bir şekilde eklenecek. Ayrıca Stadio Olimpico stadyumunu da detaylı bir şekilde görebileceğiz. AS Roma yaptığı açıklamada, Konami ile yapılan iş birliğinin uzun vadeli olduğunu belirtti.

Yayımlanan tanıtım videosunda AS Roma takımının stadyumu ve futbolcularının gerçek halleri ile eFootball PES 2021'deki hallerini görüyoruz. 1 dakika 1 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, stadyumun ve futbolcuların çok detaylı bir şekilde oyuna dahil edildğini gözler önüne seriyor.

eFootball PES 2021 Season Update, 15 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. eFootball PES 2021 Season Update PC sürümü Steam üzerinde yer alıyor. Konami'nin PES 2022'yi Unreal Engine oyun motoru ile geliştirdiğini belirtelim.

